O software de gestão que promete prever o futuro do negócio

Em 1993, a Primavera Software nasceu com uma visão “gráfica” do que seria o futuro dos programas de software de gestão de empresas em ambiente Windows. De lá para cá, mudaram sistemas operativos, surgiram novas plataformas e a nuvem veio mudar radicalmente as regras do jogo.

Atualmente, o desenvolvimento de software da empresa continua de pés bem assentes em Braga, mas o desafio dos programadores têm hoje a fasquia mais elevada. Num futuro muito próximo, a partir dos muitos dados gerados pelo negócio, as soluções de software da Primavera serão capazes de antecipar “bom tempo” ou “tempestades” que o mercado pode vir a proporcionar num médio curto prazo.

Esta “Bola de Cristal” que antecipa a meteorologia do desempenho da empresa e do próprio mercado deve-se em grande parte ao advento do “cloud computing”. Uma nuvem de processamento que trouxe não só a metamorfose do software de um produto para um serviço, mas colocou também a inteligência artificial e o machine learning ao serviço de um software que quer capacitar as empresas com um novo nível de “business intelligence”.

Segundo José Dionísio, o futuro da Primavera Business Software Solutions passará precisamente pelo recurso a A.I. para encontrar ordem dentro dos terabytes de informação, e a partir dela ser capaz de prever tendências de crescimento da empresa, e identificar precocemente indicadores e desvios críticos nos processos de tomada de decisões de uma empresa.

