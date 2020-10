Oito startups ficam com os prémios da Acredita Portugal de 2020

Vencedores do Acredita Portugal 2020 foram selecionados entre mais de 10 mil ideias. © Pixabay

Oito startups ficaram com os prémios da décima edição do Acredita Portugal. O concurso português de empreendedorismo decorreu pela primeira vez em versão totalmente remota: depois de uma semana de debates, os melhores novos projetos nacionais foram galardoados no passado sábado.

"Este ano quisemos ir além do apoio que oferecemos aos empreendedores a nível de mentoria e acompanhamento para o desenvolvimento dos seus projetos, e possibilitar uma discussão alargada sobre este ecossistema. Penso que o saldo desta semana é claramente positivo: identificámos desafios, respondemos a questões e dúvidas e definimos respostas possíveis para capacitar startups e empreendedores a alcançarem os seus objetivos", assinala o diretor de inovação da Acredita Portugal, Fernando Fraga, citado em nota de imprensa.

As startups portuguesas foram distinguidas em sete categorias. Houve ainda um prémio especial, atribuído pela Agência Nacional de Inovação, ao abrigo do projeto Born from Knowledge. Este galardão reconhece projetos e empresas "nascidas do conhecimento" e que mais se destaquem em atividades de investigação & desenvolvimento

Estes foram os vencedores:

Prémio Empreendedorismo Social Banco Montepio

Stop Bullying - O conceito de bullying é apresentado às crianças em idade pré-escolar através da Cegonha Marcolina. Com um livro e um jogo de tabuleiro, são desenvolvidos métodos e comportamentos positivos nas crianças a partir dos 3 anos para prevenir e combater o bullying, com base em atividades e desafios divertidos.

Prémio Brisa Mobilidade 2020

BipBip - Plataforma inteligente e gratuita angariadora de clientes, que sabe a todo o momento quais os camiões vazios, as rotas e a sua localização. Desta forma, obtém-se um 'encontro' entre o pedido do cliente e o camião vazio mais próximo que percorre essa rota. Conseguem-se assim ofertas rápidas e acessíveis para o cliente, rentabilizando as frotas para os transportadores.

Prémio K.Tech

Dime - Plataforma que pretende transformar o mercado de talento desportivo. É a rede social que reinventa a forma como os jogadores exibem as suas características digitalmente - através de momentos em vídeo - usando inteligência artificial para equilibrar a procura e oferta de talento, numa escala global.

Prémio H2O inovação Águas de Gaia

SCEMAI - Maximização da performance do consumo energético e monitorização de avarias através de modelos de inteligência artificial e análise de dados, permitindo a otimização da produção.

Categoria Geral | Inovação

ChargeSurfing - Rede privada para carregamento de veículos elétricos. Sem cartões, internacional, compatível com todas as marcas de carregadores e veículos. Qualquer pessoa com a localização adequada, em qualquer parte do mundo, pode aderir à rede e tornar-se um fornecedor para a mobilidade elétrica, apoiando a transição energética e rentabilizando o respetivo espaço.

Categoria Geral | Produto

Four Bites - Serviço de subscrição de diversos snacks saudáveis, personalizados ao universo do cliente e entregues onde este mais necessita. Como? Apontando preferências e sabores, o algoritmo de inteligência artificial personaliza a experiência.

Categoria Geral | Educação

Growappy - Solução web e mobile que moderniza a educação infantil, ao facilitar o dia a dia nas escolas, simplificar a sua gestão, comunicação com os pais, registo e partilha das rotinas diárias e aprendizagens das crianças de uma forma inovadora e em tempo real.

Prémio Born from Knowledge