Paddy Cosgrave da Web Summit cancela conferência no Canadá

Está cancelada a conferência Collision de 2020, organizada no Canadá, pelo líder da Web Summit. Paddy Cosgrave comunicou a decisão ao início da tarde desta sexta-feira através de um comunicado. A Collision deste ano vai resumir-se a palestras online com alguns dos oradores que já tinham sido confirmados para o evento. O adiamento deve-se aos receios de contaminação do coronavírus (Covid-19).

“Por agora, considerando a evolução do Covid-19, pensámos que seria irresponsável juntar milhares de pessoas de quase todos os países num só local. Toronto ainda não foi significativamente afetada pelo Covid-19 mas na Collision queremos assegurar-nos que assim continua”, escreveu Paddy Cosgrave no comunicado.

A conferência deste ano vai chamar-se Collision from Home e vai contar com palestras virtuais em direto de figuras como o responsável tecnológico da Uber, Thuan Pham, e da autora Rupi Kaur. O líder da Web Summit garante que os participantes poderão participar nestas conferências através de uma plataforma de troca de mensagens dentro da aplicação do Collision.

Com o cancelamento do Collision, não só deixam de decorrer os eventos paralelos à conferência como não vão existir quaisquer exposições.

Quem já comprou bilhetes, pode pedir a devolução do montante gasto ou então transferir o ingresso para a próxima edição física do Collision, em junho de 2021.

Na semana passada, através da rede social Twitter, Paddy Cosgrave admitira que estava à procura de soluções tecnológicas para realizar grandes eventos de forma remota. As respostas dadas ao irlandês serão cruciais para garantir que uma conferência remota consegue ter o mesmo impacto do que um evento físico.

Nas últimas semanas, várias conferências têm sido canceladas um pouco por todo o mundo: exemplo disso foi o Facebook, que cancelou o evento para programadores F8 e o evento de marketing.