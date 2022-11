Pedaços de Cacau. Uma prenda de Natal já com 17 prémios

Raquel Lima, fundadora da Pedaços de Cacau © Pedro Correia/Global Imagens

A Pedaços de Cacau é uma história de Natal, uma aventura que começou de gorro e fato encarnado e que hoje, decorridos quase dez anos, soma 17 prémios nacionais e internacionais. Raquel Lima recorda com gosto a época das festas natalícias de 2012, quando decidiu oferecer aos familiares e amigos presentes concebidos e produzidos por mão própria. Embora admita ser uma péssima cozinheira, decidiu que nesse ano iria aventurar-se na cozinha e fabricar chocolates. Porquê esta escolha? "Adoro chocolates!" Comprou a matéria-prima, formas de silicone e pesquisou na internet as receitas. As prendas ganharam vida.

Entusiasmada pelos elogios e encantada pelo ofício, Raquel Lima decidiu aprofundar os conhecimentos e foi aprender todos os truques que envolvem o fabrico artesanal de chocolate. Começou então a vender e logo a primeira encomenda teve como destino Paris, num sinal que altos voos iriam marcar esta aposta. Mas o caminho tem sido árduo. Como conta a artesã, os primeiros anos, ainda sem constituição formal da empresa, foram divididos entre o exercício da engenharia florestal, a sua formação de base, e a resposta às encomendas. Trabalho em horário pós-laboral, que se estendia pelos fins de semana. As encomendas ganhavam dimensão, com as redes sociais a sustentarem o percurso. Em 2014, lança formalmente a Pedaços de Cacau e passados dois anos dá o grito do Ipiranga. Demite-se do emprego para se dedicar por inteiro à empresa.

Esse passo foi dado com algum receio, mas sustentado já numa rede consolidada de clientes e na atribuição de um prémio pela Grate Taste, concurso internacional de degustação com provas cegas, ao bombom de limão. Foi a primeira distinção de quase duas dezenas que já recebeu. As receitas têm a assinatura de Raquel Lima, que trabalha quase exclusivamente com chocolate negro, pois considera ser o mais saudável. O cacau é proveniente da África Ocidental e a percentagem de incorporação depende do produto: 54% nos bombons, 70% nos crocantes e 72% tabletes, por exemplo. Por essa altura, também recebeu uma prenda antecipada de Natal, a entrada no El Corte Inglés Gourmet.

A Pedaços de Cacau afirma-se então como uma empresa, já a precisar de colaboradores e de estrutura empresarial, que chega através de um programa de mentoria que a embaixada dos EUA então promovia junto de empreendedores portugueses. Raquel Lima ganhou fôlego, criou a loja própria de comércio online e alargou o leque de clientes. Atualmente, os chocolates desta maratonista (a corrida é um dos seus hobbies) estão em cerca de 50 pontos de venda no país, entre mercearias finas, lojas gourmet e garrafeiras, e já chegam ao Reino Unido. As vendas ao exterior estão ainda numa fase tímida, diz a artesã, que tem a Pedaços de Cacau representada na plataforma digital Fair, centrada em contactos B2B (em português, empresa para empresa).

Apesar de querer entrar nos voos internacionais, o foco principal ainda está na consolidação do mercado português. E esse percurso é uma luta, sublinha. Como admite, ganhar clientes, um bom espaço no expositor, cobrir o território nacional são metas que exigem muito trabalho, mesmo quando a qualidade do produto é reconhecida. Mas nem só de retalho se faz o negócio desta chocolataria artesanal. Raquel Lima está preparada para dar resposta a várias solicitações, desde pedidos personalizados para empresas, a casamentos, batizados e outras ocasiões especiais. O cliente tem a ideia, três mil euros para o molde e produz-se o chocolate, diz. Ideias também não faltam à empreendedora que para aproveitar os excedentes da confeção criou o Bolo Exótico de Chocolate, produto que é sempre lançado na terceira sexta-feira de cada mês e em que cada fatia tem um sabor diferente, e granola (claro que de chocolate negro).

Desde a primeira hora, ainda na cozinha de Raquel Lima, que a Pedaços de Cacau é uma empresa lucrativa. Entretanto, já vai nas terceiras instalações e, desta vez, será para ficar. O espaço em Gaia tem 400 metros quadrados, o suficiente para albergar uma loja física, cozinha, escritório e espaço de embalamento, os cinco colaboradores que integram atualmente a empresa e as degustações que vai promovendo. A correr há dez anos e há oito a tempo inteiro, Raquel Lima tem visto compensados os seus esforços. Em 2020, o ateliê faturou quase 120 mil euros e no ano passado já ultrapassou os 200 mil. A artesã orçamentou para este exercício vendas da ordem dos 300 mil euros, mas só quando terminar a época de Natal é que saberá se o objetivo foi alcançado. Uma coisa é certa: "[Abraçar em exclusivo a Pedaços de Cacau] tornou-me muito feliz. É a minha vida".