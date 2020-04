Pedir dicas para o CV pode ajudar a Cruz Vermelha

Pedir dicas para o currículo pode ajudar a Cruz Vermelha Portuguesa graças à Harpoon.Jobs. Esta plataforma de recrutamento, que põe em contacto empresas e candidatos desde 2016, lançou uma campanha solidária esta segunda-feira para ajudar profissionais a encontrar o seu próximo trabalho de sonho.

Há três formas de ajudar a Cruz Vermelha, conforme as necessidades dos trabalhadores, através desta página.

Por 50 euros, um consultor especialista irá avaliar o currículo e irá enviar uma proposta de otimização do CV em 48 horas; por 100 euros, há uma conversa inicial de 30 minutos com um consultor sénior para briefing e elaboração do CV e do perfil de LinkedIn em 72 horas; por 300 euros, o próprio líder da Harpoon.Jobs, Matthieu Douziech, fala com o candidato por videoconferência, ajuda a elaborar o CV e perfil do LinkedIn em 72 horas e ainda dá uma sessão de coaching para preparar a abordagem ao mercado de trabalho.

A campanha “Stay Home, Stay Ahead” vai decorrer até ao final do mês de abril.