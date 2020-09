Pfizer procura startups com soluções para vacinas

A Pfizer está à procura de startups com soluções para o desenvolvimento de vacinas ou de doenças que possam ser prevenidas desta forma. A farmacêutica norte-americana abriu esta terça-feira as candidaturas para o programa de inovação aberto Pfizer Vaccines Open Tech Awards.

As propostas poderão ser apresentadas para três áreas: prevenção, avaliação de risco e apoio aos profissionais de saúde.

Os projetos terão de recorrer a tecnologias como inteligência artificial e machine learning, realidade virtual ou aumentada, big data, modelos preditivos e também soluções por voz.

O projeto mais pontuado no final do programa receberá um prémio de 15 mil euros, que não será acumulável com o prémio por categoria, de 5 mil euros.

Além da ajuda da agenda de inovação Fabernovel, os participantes também terão acesso a mentores como o pneumologista Filipe Froes, o pediatra Luís Varandas e a presidente do Movimento Doentes pela Vacinação, Isabel Saraiva.

As candidaturas poderão ser feitas através desta página até 30 de outubro. Os 10 finalistas serão selecionados entre 2 e 25 de novembro; a apresentação final irá ocorrer dia 26 de novembro.