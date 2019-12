Plataforma para acelerar check-in ganha concurso de ideias de turismo do Centro

A multiplataforma digital HotelTech venceu esta quarta-feira, em Coimbra, a 3.ª edição do programa de aceleração Newton, dedicado a ideias de negócio no setor do turismo e promovido pela Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro (RIERC).

A ideia vencedora do concurso consiste numa multiplataforma digital para a gestão hoteleira, “desenhada para eliminar barreiras como, por exemplo, acelerar o check-in”, refere a organização do programa de aceleração, em nota enviada à agência Lusa.

O segundo classificado do concurso foi a “Guetta Guide 2”, uma aplicação que liga turistas a guias, “numa lógica de ‘freelance’ e oferta de roteiros mais específicos”, querendo facilitar “o acesso a experiências turísticas personalizadas e preparadas por profissionais de confiança”.

Em terceiro ligar ficou o “Abrigo do queijo Serra da Estrela DOP”, uma ideia que pretende proporcionar “uma experiência cultural” através de realidade virtual, sendo que a plataforma digital Geonatour, dedicada à dinamização do turismo de Geoparques, recebeu uma menção honrosa.

Ao programa concorreram outras ideias, como uma agência de viagens vocacionada para organizar estágios desportivos, uma aplicação de monitorização de consumo energético para ecohotéis, uma rede para explorar áreas de estacionamento privado para acolher autocaravanistas ou uma aplicação para cicloturismo.

Os prémios, que vão dos 3.000 euros até aos 500 euros, são dados em forma de serviços de apoio ao desenvolvimento das ideias.

O programa de aceleração Newton é promovido pela RIERC e conta com o apoio da Turismo de Portugal, do Turismo Centro de Portugal e do Instituto Pedro Nunes.