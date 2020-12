Plataforma portuguesa ajuda cabeleireiros da L'Oréal no mundo digital

Fundadores da SheerMe: Vladyslav Chernyshov, Miguel Saraiva, Miguel Alves Ribeiro e Karly Ribeiro. © DR

Os clientes portugueses da L'Oréal vão ter uma ajuda para entrarem no mundo digital. A marca francesa assinou uma parceria com a startup portuguesa SheerMe, que reúne, numa plataforma virtual, estabelecimentos de beleza, de promoção de serviços de cuidado físico e também spas, massagistas e osteopatas.

Os cabeleireiros e espaços de beleza e bem-estar que trabalham com a marca francesa poderão, durante vários meses, fazer marcações online sem pagarem comisões e ainda gerirem a agenda digital sem a cobrança de uma mensalidade. Para que isso aconteça terão de aderir à plataforma da SheerMe.

"O setor da beleza e bem-estar precisa de uma ajuda para se digitalizar. Unimos esforços e vamos ao mercado apresentar novas formas de se posicionarem online, marcarem sessões online. Seremos os parceiros sugeridos pela L'Oréal para usarem os nossos serviços", detalha ao Dinheiro Vivo o líder da SheerMe, Miguel Alves Ribeiro.

As vantagens não ficam por aqui. Os espaços que se juntarem à plataforma portuguesa também vão beneficiar de "maior exposição" na página da internet da startup portuguesa.

"Porque conhecemos o mercado, sabemos que é urgente dar ferramentas e apoio para que os profissionais que gerem estes negócios possam profissionalizar e tirar o melhor partido da sua presença digital", explica o líder da transformação digital da L'Oréal, Luis Ribeiro, citado em comunicado de imprensa.

Seis meses depois de ter sido fundada, a SheerMe já conta com mais de 6000 espaços registados na plataforma. Destes, 250 já utilizam as opções pagas, como as marcações online.

Presente em Lisboa, Porto, Braga e Faro, a startup portuguesa já conta com uma equipa de 10 pessoas, sediada em Oeiras. Nos primeiros meses de 2021 vão entrar mais quatro pessoas e será lançada uma aplicação para telemóveis.

"Em 2021, vamos dar um bocadinho nas vistas", vaticina Miguel Alves Ribeiro.