Playbox. Jogos e brinquedos para apimentar a relação

E se dentro de uma caixinha pudesse estar a solução para animar a vida de um casal? Foi a partir de uma ideia semelhante que Ana Mikaela decidiu trocar o trabalho estável que tinha numa multinacional pela possibilidade de criar formas originais para apimentar a vida de casais mais ou menos aventureiros. Para o conseguir, criou a Playbox, uma startup que junta um jogo interativo que envolve o casal e que pode até incluir o recurso a brinquedos sexuais – entregues em casa dos clientes a cada três meses.

O negócio começou há apenas três meses mas já está preparado para levantar a primeira ronda de investimento, o que deve acontecer no próximo ano. E programada para 2021 está a entrada de produtos especificamente dirigidos a casais homossexuais. “Queremos ser inclusivos, mas para isso precisamos de ter uma equipa especializada a trabalhar nessa área. É uma vertente com brinquedos e tipos de relação completamente diferentes”, explica a fundadora da empresa.

A relação entre os clientes e a Playbox começa na internet, com o casal a assinar uma subscrição mensal de 22 euros. Dois ou três dias após a encomenda, recebem em casa uma caixa com os brinquedos e a partir daí cada membro do casal começa a receber mensagens no telemóvel, várias por semana, com jogos interativos propícios à sedução. E quem o diz sabe do que fala: os jogos são criados por um game master e um sexólogo.

Cada caixa inclui quatro brinquedos – “que valem muito mais do que os 22 euros da subscrição”, garante Ana Mikaela – uns para ele, outros para ela, alguns para qualquer dos dois. “Uma pena dá para ambos; o anel vibratório é para ele mas pode ser usado em conjunto”, exemplifica.

Para não haver dúvida ou confusões, os produtos chegam sempre acompanhados por um manual de instruções que explica o que são e como podem ser usados para animar a vida do casal. “O objetivo que temos, ao criar a Playbox, é que os casais se conheçam melhor. As pessoas ainda têm uma certa vergonha de ir às sex shops” – aqui não se põe essa necessidade já que a empresa faz chegar tudo diretamente aos clientes. As entregas são feitas exclusivamente em território português.

Para garantir a longevidade da startup, Ana Mikaela aposta na fidelidade dos casais: “No primeiro mês, tudo o que gastamos é investimento nos nossos clientes. Beneficiamos sobretudo quando os casais ficam connosco por mais de dois meses”, explica.

A ideia da Playbox surgiu “poucos meses depois” de Mikaela ter tido o segundo filho. “Eu adorava trabalhar numa multinacional, mas achei que estava na altura de lançar algo por minha conta.” Então, a fazedora juntou-se ao marido e a mais um sócio e criou o negócio da Playbox. “O conceito surgiu através de uma conversa de amigos que referiam que, passado uns anos, as relações dificilmente são as mesmas. Eu e o meu marido estamos juntos há 12 anos e também nós notávamos que a partir de uma certa altura se perdia um certo je ne sais quoi do início da relação.”

Também acontece que a relação até seja recente mas esteja viciada de princípio – “porque é sempre a mesma pessoa que é proativa ou porque os casais não arriscam experimentar e repetem sempre as mesmas coisas”, acabando por cair na rotina.

Quando uma pesquisa lhes mostrou que não havia nada deste género a nível mundial – “Há empresas que mandam caixas eróticas mas depois falta tudo o resto” -, os três fundadores decidiram dar vida ao seu projeto.

O arranque foi financiado com investimento próprio mas a Playbox já está a preparar-se para receber uma injeção de capital de novos investidores. Com isso, “será possível melhorar a experiência dos nossos clientes e lançar uma aplicação para perceber o que os casais realmente querem”.

Este investimento também vai servir para a startup conseguir atravessar a fronteira e chegar a Espanha, onde poderá ter mais oportunidades para crescer. “Portugal gosta muito deste tipo de coisas mas ainda é um país um pouco conservador. Estamos a quebrar algumas barreiras e tabus.”