PopStore. Nova plataforma portuguesa cria lojas digitais em apenas dois minutos

Plataforma portuguesa assume a missão de ajudar comerciantes com menos conhecimentos e recursos a manterem os seus negócios competitivos, através da criação de lojas online © Pixabay

Já é possível transformar algo tão simples como uma folha de cálculo numa loja digital com a PopStore, a plataforma portuguesa de criação de sistemas de encomendas online em apenas dois minutos, que chega para democratizar o processo de criação de webshops.

Com um mercado em constante mudança, torna-se cada vez mais necessário que os comerciantes locais consigam estabelecer-se também online, através da criação de lojas virtuais. Esta foi a lacuna identificada por Corentin de Tregomain, o empreendedor que idealizou o conceito que suporta a PopStore e que assumiu a missão de ajudar os comerciantes com menos conhecimentos e recursos a manterem os seus negócios competitivos.

O sistema quer-se simples e rápido, pelo que basta criar uma linha de produtos, identificar os respetivos preços numa folha de cálculo e copiar e colar a informação na PopStore. Realizados estes passos, é gerado um link através do qual qualquer pessoa pode colocar a sua encomenda online.

No fundo, o projeto co-financiado pela União Europeia, pela Câmara Municipal de Lisboa e pela VoxPop, pretende democratizar o processo de criação de uma loja online, tornando-o acessível a todos. De acordo com o fundador da PopStore, esta será a resposta para "os problemas de uma geração inteira de pessoas com negócios próprios", que surge para conferir independência e autonomia, impactando o desenvolvimento dos negócios.

Alguns dos exemplos de como utilizar a PopStore vão do Alojamento Local às hortas urbanas. Os anfitriões poderem criar ofertas diferenciadas para os seus hóspedes, como cabazes de produtos locais acessíveis através da sua própria PopStore, por exemplo. Mas o mesmo vale para quem tem hortas próprias e pensa vender o excedente - em dois minutos pode criar uma loja online e criar rendimento extra.

Adaptação ao mercado nacional

Com ADN português e já 100% operacional para todos os portugueses, a PopStore não pretende ficar por aqui e ambiciona chegar também aos utilizadores globais.

Ainda assim, as especificidades do mercado nacional foram tidas em consideração, tendo sido realizados estudos de mercado pela equipa de projeto, que também integrava investidores da área social, para ajustar a oferta da empresa à realidade lusa.

Carla Silva, membro da equipa de projeto, explicou que foram identificados grupos de pessoas na sociedade que "procuram exatamente o que a PopStore oferece".

Não destacando apenas a vertente comercial e de desenvolvimento de negócio do projeto, a investigadora sublinha as utilidades deste "modelo" para estabelecimentos de restauração ou de alojamento local, mas também para promover mais literacia digital e impacto social.