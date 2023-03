Portuense Weezie vai expandir para os EUA

Escritório da Weezie, no Porto.

Depois de revelar que vai duplicar o número trabalhadores durante, a Weezie faz saber que pretende expandir operações para os Estados Unidos durante o ano de 2023, anunciou a empresa.

A Weezie é uma startup do Porto, criada em 2018, que se dedica a desenvolver software de gestão de redes de fibra ótica. Com o apoio financeiro da Bynd e da Novabase Capital, esta empresa está atualmente presente em França, Reino Unido, Alemanha, Áustria e Angola, tendo apoiado 12 operadores a levar fibra ótica a mais de 50 milhões de casas.

Este ano já tinha iniciado operações na Alemanha e na Península Balcânica, mas, agora, a startup portuense "ambiciona entrar no maior mercado mundial", de acordo com o comunicado enviado à redação.

"As grandes economias tendem a sofrer um atraso muito grande na implementação da rede de fibra à casa e os investimentos nessas áreas estão agora a ser desenvolvidos. No caso dos EUA, só o investimento público previsto pela administração de Joe Biden para levar a fibra à casa de todos os americanos chega aos 65 mil milhões de dólares [61,5 mil milhões de euros], por isso, a presença da Weezie neste mercado, torna-se muito promissora e dá-nos grandes perspetivas de continuação de crescimento", afirma João Sousa Guedes, CEO da startup do Norte.

A propósito da ambição, a empresa refere que tem procurado novos investimentos e já estabeleceu contactos com algumas investidores europeus para "conseguir aumentar a área comercial, investir no marketing e nas vendas e explorar o mercado americano". A empresa tem uma ronda de investimento a decorrer, na qual espera angariar 7,5 milhões de euros.

Desta forma, com a entrada em três novos países, contratos para os próximos três anos num valor acima dos cinco milhões de euros e a duplicação das vendas, a expectativa é que, em 2023, o valor das vendas duplique.