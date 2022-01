Portugal ajuda príncipe William e duquesa Kate a escolherem projetos ambientais

Príncipe William e duquesa Cate durante um evento em Westminster, Londres, em dezembro de 2021. © Heathcliff O'Malley/AFP

Em 2020, o príncipe William e a duquesa Kate Middleton lançaram o prémio Earthshot para distinguir soluções que respondam a cinco objetivos ambientais. Nesta quinta-feira arrancou a segunda edição da iniciativa e Portugal vai contribuir para ajudar a realeza britânica na escolha dos nomeados. O montante total dos prémios é de cinco milhões de libras (mais de seis milhões de euros)

A incubadora de impacto social Casa do Impacto é uma das mais de 200 organizações de todo o mundo que poderá enviar nomeações para as cinco categorias do prémio, que estão alinhadas com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

"Proteger e Restaurar a Natureza", "Limpar o Ar que Respiramos", "Recuperar os Oceanos", "Construir um Mundo sem Resíduos", e "Resgatar o Clima" são as cinco categorias incluídas neste prémio, cada uma com um "cheque" de um milhão de euros para a melhor ideia.

As soluções candidatas devem já ter testado a sua solução em campo ou com público-alvo e estar num "ponto de viragem" para escalar o seu impacto nos próximos cinco anos.

"Procuramos indivíduos, comunidades, empresas e organizações cujas soluções inovadoras promovam o alcance dos objetivos [de cada uma das cinco categorias] de forma simples, mas ambiciosas que, se alcançadas até 2030, irão melhorar a vida de todos nós e assegurar um futuro sustentável para as próximas gerações", destaca a diretora da Casa do Impacto, Inês Sequeira, citada em comunicado de imprensa.

As inscrições para o prémio poderão ser feitas através desta página até 20 de fevereiro.

Após terminado o período de candidaturas, a Casa do Impacto seleciona as soluções que passam à fase da nomeação. As soluções ainda terão de passar por um processo de avaliação pela organização do prémio, que culminará na seleção dos cinco vencedores no último trimestre do ano, numa cerimónia a acontecer nos Estados Unidos, no último trimestre de 2022.