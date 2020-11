Portugal leva 120 startups à Web Summit com tudo pago

Web Summit de 2019. © Web Summit

Portugal vai levar 120 startups à edição de 2020 da Web Summit. Foram anunciadas na terça-feira as jovens empresas tecnológicas nacionais que vão participar nesta cimeira, que decorre este ano em formato totalmente remoto, ao abrigo do programa Road 2 Web Summit..

Além de participarem no evento, as startups selecionadas vão ter sessões de treino nos dias 25 e 26 de novembro. Também vão participar vários especialistas nestas sessões de preparação. Pode consultar as startups selecionadas através desta página.

Por exemplo, David Beckett, vai treinar as startups para fazerem as melhores apresentações para investidores.; especialista em apresentações para o capítulo nacional do programa CMX Connect, que fará um treino específico para gestão de comunidades; da Amazon Web Services, através do mentor Shayan Sanyal, também all-star mentor da Techstars; da The Next Big Idea, que partilhará que narrativas os media mais procuram sobre startups; e da startup Dreamshaper, que irá partilhar o seu testemunho de concluir uma ronda de investimento iniciada na Web Summit de 2018.

"Nunca um dos nossos bootcamps teve a importância deste, que acontece no culminar de um ano excepcional e desafiante. Isso reflecte-se no programa proposto, também ele excepcional e, esperemos, com grande impacto no percurso destas empresas," aponta João Mendes Borga, Diretor Executivo da Startup Portugal, citado em comunicado de imprensa

"Este programa tem ajudado os empreendedores portugueses e apoiado o desenvolvimento de startups Portuguesas, dando-lhes acesso às oportunidades únicas geradas pela Web Summit, e estamos muito orgulhosos de termos conseguido fazê-lo crescer este ano - iremos receber mais de 100 startups sediadas em Portugal através da Road 2 Web Summit", destaca o líder das startups da Web Summit, Ricardo Lima.

O programa Road 2 Web Summit acompanhou as startups nacionais na sua participação na conferência desde a primeira edição, tendo apoiado 492 empresas ao longo dos últimos 4 anos