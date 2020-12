Portugal tem a melhor investidora europeia do ano de capital de risco

Lurdes Gramaxo, sócia da Bynd Venture Capital. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 21 Dezembro, 2020 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É portuguesa a melhor investidora europeia de capital de risco. A sócia da sociedade de capital de risco Bynd Venture Capital, Lurdes Gramaxo, foi eleita na semana passada pelo júri dos prémios Golden Aurora, segundo o anúncio feito esta segunda-feira. A portuguesa foi escolhida entre 11 finalistas de oito países.

"Estou muito satisfeita e extremamente honrada por receber este prémio. Não só é um ótimo reconhecimento do trabalho realizado até agora, mas sobretudo uma grande motivação para continuar a contribuir para o crescimento do ecossistema na Península Ibérica, enquanto promovemos a participação das mulheres no mundo do empreendedorismo, como investidoras e como fundadoras", salienta Lurdes Gramaxo, citada em comunicado.

Lurdes Gramaxo estudou Economia e Psicologia na Universidade do Porto. Depois de uma carreira de mais de 20 anos em vários cargos de gestão numa multinacional sediada nos Países Baixos, a portuguesa juntou-se à Bynd em 2015.

A Bynd Venture Capital nasceu em 2010 como business angel, tendo evoluído para uma sociedade de capital de risco em 2019. Conta atualmente com mais de 30 investimentos ativos e três fundos sob gestão.