Portugal tem primeiro hub da escola de negócios de Londres fora do Reino Unido

Portugal é o primeiro país fora do Reino Unido a receber um espaço de trabalho da escola de negócios de Londres (LSE, na sigla original). A partir de setembro, a incubadora social Casa do Impacto irá acolher a LSE Generate, unidade criada pela escola britânica para potenciar a construção de negócios socialmente responsáveis.

O anúncio foi feito esta sexta-feira através de comunicado de imprensa, na sequência de uma notícia divulgada pelo Jornal de Negócios.

Além de competições de financiamento, de eventos e de oportunidades de troca de contactos (networking), a LSE Generate vai contar com uma aceleradora (Generate Accelerator Programme).

A aceleradora terá os programas Launch e Live (com residência incluída), destinados a fundadores em fase inicial. Criar ligações duradouras entre empreendedores e novos ecossistemas é o principal objetivo destes programas, que irão contar com benefícios exclusivos, assim refere o comunicado.

Os mais de 250 fazedores, de 17 startups incubadas na Casa do Impacto, também vão beneficiar com a aberta do espaço da LSE em Portugal: poderão aceder a uma rede exclusiva de investidores londrinos, serem admitidos em programas de diversidade e ainda aderirem a uma rede de eventos.

A diretora da LSE Generate, Laura-Jane Silverman, antecipa que Lisboa "vai tornar-se a capital de startups do sul da Europa" porque "tem sido um íman para a inovação e as empresas".

A líder da Casa do Impacto, Inês Sequeira, destaca: "com a vinda da LSE Generate para a Casa do Impacto contamos alavancar ainda mais Lisboa e Portugal como o centro do empreendedorismo e inovação de impacto, colocar o nosso nome lá fora, inspirar e capacitar mais empreendedores e negócios para a sustentabilidade".