Portugal Ventures aposta 1,7 milhões para internacionalização de duas startups

O conselho de administração da Portugal Ventures © Direitos Reservados

A Portugal Ventures acaba de anunciar que investiu 1,7 milhões de euros para a internacionalização da portuguesa MyCareforce e da sul-africana De Risk International.

Liderada por Pedro Cruz Morais e João Hugo Silva, a Mycareforce é uma plataforma que conecta profissionais de saúde a turnos, otimizando o processo de recrutamento desde a seleção até ao pagamento.

O capital recebido vai permitir à startup iniciar o processo de expansão para o mercado brasileiro. Esta operação teve o coinvestimento da Shilling, Demium e de Humberto Ayres Pereira, um angel investor que integra o programa de aceleração da Accel.

Já a De Risk International foi criada na África do Sul, pelo advogado Marc Johnstone. É uma empresa especializada em soluções e plataformas de cobertura de riscos de recompensas nas áreas de programas de fidelidade e promoção de marketing ao consumidor, com o objetivo de oferecer programas e campanhas eficazes, e adaptadas às necessidades de cada cliente.

Através do investimento da Portugal Ventures a empresa criou empresa em Portugal, sendo o ponto de partida para o mercado europeu e replicar o modelo de negócio bem-sucedido na África do Sul.

"É com muito orgulho que anunciamos a entrada no portefólio da MyCareForce e da De Risk International, os dois primeiros investimentos que vêm dar o exemplo na necessidade de uma resposta clara para uma tipologia de falha de mercado - investir/financiar empresas que pretendem iniciar a sua expansão para novos mercados e/ou estabelecerem a sua atividade e entrada no mercado europeu a partir de Portugal", destaca Teresa Fiúza, vice-presidente da sociedade de capital de risco do Grupo Banco Português de Fomento, citada em comunicado.

"A MyCareforce e a De Risk International, vão trabalhar de forma muito próxima com a nossa equipa para continuarem a criar as condições na valorização e rentabilidade dos seus negócios além-fronteiras", conclui.