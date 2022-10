Portugal Ventures investe 5 milhões de euros para reforçar portefólio de startups

O conselho de administração da Portugal Ventures © Direitos Reservados

A Portugal Ventures anunciou esta quinta-feira que investiu cinco milhões de euros em sete novas startups. Fraudio, Miio, WalliD, FootAr, C-mo Medical Solutions, Pruvo e Spinach Tours vêm agora reforçar o portefólio da sociedade de capital de risco do Banco Português de Fomento, nas áreas de digital e tecnologia, tecnologias da saúde e turismo. Durante este ano, o investidor já injetou capital em 11 novas empresas, num montante global de 6,3 milhões de euros.

Os projetos em causa desenvolvem soluções "em setores estratégicos" e encontram-se atualmente "num estágio de crescimento do seu negócio e reconhecimento no mercado nacional e internacional", explica o presidente da Portugal Ventures, Rui Ferreira, citado em comunicado.

Do conjunto de startups investidas, quatro são provenientes da atividade regular da sociedade (Fraudio, Miio, WalliD e C-mo Medical Solutions), duas resultantes da Call Turismo (Pruvo e Spinach Tours) e outra através da Call Madeira (FootAr).

"Nestas operações, salientamos o coinvestimento com dois grandes parceiros de capital internacionais - Boehringer Ingelheim Venture Fund e High-Tech Gründerfond -, o que nos deixa muito confiantes na nossa estratégia de internacionalização da rede de parceiros de capital", destaca o responsável.

No que toca ao investimento realizado através da Call Madeira, iniciativa lançada em fevereiro pela Portugal Ventures, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) e o Governo da Madeira, Rui Ferreira diz que "representa uma forte aposta no potencial empreendedor do ecossistema empresarial" da região.

O programa recebeu 20 candidaturas de empreendedores portugueses, ingleses, brasileiros, franceses e americanos, num total de investimento solicitado de 3,7 milhões de euros, tendo a maioria o objetivo de criação de novas empresas no arquipélago.

Projetos com futuro

Fraudio

Sediada em Amesterdão e liderada pelo português João Moura, a startup apresenta uma solução inovadora na área do combate à fraude nos pagamentos e crimes eletrónicos. Alimentados por Inteligência Artificial (IA), os produtos da Fraudio são fáceis de integrar e permitem aos utilizadores gerir com segurança as suas próprias bases de clientes, reduzindo custos operacionais e perdas por fraude.

O investimento da Portugal Ventures, realizado em coinvestimento com a Shiling e o Fintech Fund, irá permitir à Fraudio reforçar a presença em Portugal e alavancar as áreas de vendas, marketing e Investigação e Desenvolvimento (I&D).

Miio

A Miio é uma startup especializada na área da mobilidade elétrica, que detém uma quota de mercado de 70% de utilizadores de veículos elétricos. Através da sua app é possível simplificar a vida do utilizador de veículos elétricos que podem: escolher o local de carregamento, simular e comparar preços de acordo com o veículo e estado de bateria, controlar os consumos e gastos, e indicar as soluções de carregamento adequadas ao veículo.

O financiamento da Miio pretende capacitar a equipa de recursos humanos nas áreas da engenharia e marketing, e ainda acelerar a internacionalização, nomeadamente para os mercados de Espanha e França.

WalliD

A WalliD oferece um kit de ferramentas de identidade que conecta protocolos de Identidade Digital com aplicações online, com objetivo de, através de uma carteira digital única, permitir aos utilizadores, aceder, gerir e autenticar-se com qualquer identidade.

Com um potencial de mercado 12 biliões de dólares estimado para 2025, a WalliD, com este investimento, fica dotada dos meios para continuar a desenvolver o produto para aumentar a rede integrações com redes e protocolos de identidade digital.

C-mo Medical Solutions

A C-mo Medical Solutions desenvolve soluções para o diagnóstico e gestão de doenças respiratórias. A sua missão é revolucionar a gestão clínica da tosse crónica, um sintoma que afeta 400 milhões de adultos em todo o mundo. A empresa encontra-se a desvendar o potencial clínico de analisar as características e padrões da tosse, e propõe-se a resolver a necessidade médica associada à gestão da tosse crónica.

A ronda de investimento foi realizada em coinvestimento com a Boehringer Ingelheim Venture Fund e a High-Tech Gründerfonds, e irá permitir à startup potenciar a tecnologia no mercado europeu e norte-americano, bem como expandir o seu portefólio de soluções.

Pruvo

A Pruvo apresenta uma solução baseada em IA que permite às agências de viagens e aos viajantes beneficiarem da flutuação de preços nas reservas de hotéis, conseguindo os mesmos remarcar a reserva do quarto ao preço mais baixo, caso se verifique uma variação entre a data da reserva e o dia do check-in.

A tecnologia proprietária permitiu à Pruvo crescer em mais de dez vezes no último ano. Com sede em Israel, a startup tem uma forte presença em Portugal, onde tem como clientes as principais agências de viagens nacionais.

Spinach Tours

A Spinach Tours é uma plataforma destinada a operadores de circuitos turísticos, em parceria com o Grupo Barraqueiro e a Boost Portugal, que, através de um modelo de VAAS (Vehicle As A Service), permite a comercialização mundial de uma solução "chave na mão" única no mundo, apoiada por um veículo elétrico e com integração de tecnologia para o desenvolvimento de experiências interativas de passeios turísticos.

Com este investimento, a Spinach Tours ficará dotada dos meios para poder desenvolver e entregar a sua solução globalmente.

FootAr

A FootAR, startup madeirense, sediada na Startup Madeira (Funchal), desenvolve uma plataforma de realidade aumentada, imersiva, que replica um estádio de futebol virtual, com disponibilização, em tempo real, de dados e estatísticas sobre jogadores, clubes e campeonatos. A solução, que já está a ser testada pelo Nacional da Madeira, tem como clientes-alvo as entidades desportivas como clubes, federações e ligas, assim como as casas de apostas, que terão a oportunidade de potenciar receitas através de publicidade, marketing e vendas a partir dos mecanismos de gamificação e realidade aumentada.

Através deste investimento, realizado pela Portugal Ventures e parceria com a August One, um "family office" baseado em Singapura, a FootAR propõe-se a finalizar o protótipo e desenvolver integrações para atuais e novos clientes, alavancando a expansão internacional e captação de novas rondas de investimento.

José Maia, investment lead da August One, destaca que esta aposta reflete "a capacidade que as Regiões Autónomas têm demonstrado em atrair e fixar empreendedores e talento preparados para concorrer em espaços altamente competitivos".

"Estamos muito confiantes que a equipa liderada pelo David Olim [CEO e cofundador da FootAr] fará da Madeira um exemplo nacional de desenvolvimento de um hub de referência na inovação e tecnologia", comenta também o presidente da Portugal Ventures.