Portugal Ventures investe 800 mil euros em três startups açorianas

A Portugal Ventures, sociedade pública de capital de risco, investiu em três startups dos Açores – a Azores Touch, a Cereal Games e a Yara Pets – no montante global de 800 mil euros, de acordo com o comunicado.

A Cereal Games dedica-se ao desenvolvimento de jogos sérios e educativos, recorrendo a tecnologias como Realidade Aumentada, dispositivos móveis e Internet das Coisas. Já a Yara Pets desenvolve e comercializa produtos na área dos animais domésticos.

O investimento nestas duas startups foi concretizado através do Fundo Azores Ventures, criado pela Portugal Ventures em parceria com Governo Regional dos Açores. Este instrumento tem como objetivo “colmatar a falha de mercado para a região dos Açores na dinamização de projetos de inovação e empreendedorismo, bem como aumentar a criação de emprego e competitividade empresarial no arquipélago”.

Já o financiamento da Azores Touch, startup da área do turismo e que “tem como objetivo proporcionar a melhor experiência possível aos visitantes das ilhas Terceira e Graciosa, desde a sua chegada à partida”, foi realizado através através do fundo Turismo Crescimento.

Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional, assinala em comunicado que “é fundamental para captarmos investimento, nos dias de hoje, a alavancagem do capital de risco nas startups porque a economia mundial está a mudar, o que nos obriga a adaptar. A postura do Governo será sempre a de apoiar os empreendedores”.

Rui Ferreira, vice-presidente da capital de risco pública, sublinha que estes “novos investimentos resultaram do compromisso assumido pela Portugal Ventures junto do Governo Regional dos Açores, de estreitar relações com o ecossistema do empreendedorismo daquele arquipélago, no sentido de identificar projetos e concretizar investimentos na criação de empresas na Região Autónoma dos Açores, que desenvolvam atividades inovadores e que permitam a fixação de recursos humanos qualificados e que sejam considerados estratégicos para o desenvolvimento da economia regional dos Açores”.