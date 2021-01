Portugal Ventures investe em rede privada de carregadores para carros

We Can Charge está incubada na Startup Braga. © DR

A We Can Charge é uma startup de Braga que permite rentabilizar um posto privado de carregamento para carros elétricos. Esta solução convenceu a Portugal Ventures: a sociedade de capital de risco pública decidiu investir na empresa fundada por Ricardo Carvalho, segundo comunicado divulgado na quarta-feira.

Apesar de não ter sido revelado o montante do investimento, sabe-se que a We Can Charge recebeu uma injeção de capital entre 50 mil e 100 mil euros. Ao abrigo da iniciativa Innov-ID, a Portugal Ventures ajuda startups em fase pre-seed, com tecnologia já desenvolvida mas ainda em fase de protótipo, prova de conceito ou validação de mercado.

Com este investimento, Ricardo Carvalho conta que a We Can Charge "solidifique a sua tecnologia, aumente a equipa e aposte na expansão das redes privadas de carregamento. Queremos chegar, em 2021, aos primeiros 100 postos de carregamento e tomadas inteligentes instalados".

Esta startup, ao rentabilizar os postos de restaurantes, hotéis, universidades e parques de estacionamento, pretende complementar a atual rede de carregadores para automóveis elétricos e híbridos plug-in, com tomada exterior.

Todo o processo pode ser gerido através de aplicações móveis para os sistemas operativos Android (Google) e iOS (Apple).