Portugal Ventures lança 2.ª edição da Call Açores. Vai investir até 500 mil euros por startup

O conselho de administração da Portugal Ventures © Direitos Reservados

A Portugal Ventures acaba de lançar a segunda edição da Call Açores para promover o acesso ao financiamento a projetos inovadores da Ilha, capazes de contribuir para o posicionamento de Portugal como "um centro tecnologicamente avançado, mundialmente competitivo e atrativo para investidores internacionais".

Com 500 mil euros para investir em cada ideia, a sociedade de capital de risco do Banco Português de Fomento procura startups nacionais ou regionais, com sede ou atividade na região, que atuem em setores "considerados de interesse para o desenvolvimento do empreendedorismo nos Açores" e que tenham capacidade para se tornarem globais.

Turismo, Ciências da Vida, Tecnologia, Espacial, Energia, Agroindustrial, Indústria Florestal e Indústria do Mar são alguns dos exemplos de setores vistos como estratégicos para os Açores.

Em detalhe, a Portugal Ventures explica que procura projetos nas fases pre-seed, seed, early stage e growth, que "promovam, direta ou indiretamente, o aumento da capacidade de exportação na Região Autónoma dos Açores" ou que "projetem a imagem positiva dos Açores no exterior enquanto destino de natureza e de sustentabilidade ambiental".

As candidaturas para a segunda edição da Call Açores já se encontram abertas e os interessados podem inscrever-se até 6 de fevereiro.

No dia 24 de janeiro, a sociedade de capital de risco vai promover um webinar para apresentar as condições de elegibilidade da iniciativa, via Zoom, às 15h30 (hora Portugal Continental) e 14h30 (hora Açores).