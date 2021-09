Portugal Ventures tem 10 milhões para investir em startups de turismo

Pedro de Mello Breyner (à esquerda) e Rui Ferreira (à direita) são os atuais administradores executivos da Portugal Ventures. © DR

A Portugal Ventures tem 10 milhões de euros para as startups da área do turismo. A quarta edição do programa Call Tourism permitirá à sociedade de capital de risco do Estado investir até um milhão de euros por projeto, segundo o anúncio feito esta quarta-feira.

Não há limite no número de projetos a serem apoiados e "esgotaremos a liquidez caso haja projetos elegíveis que o justificam - com maturidade e que respondam aos critérios de investimento", detalha fonte oficial da Portugal Ventures ao Dinheiro Vivo.

A edição deste ano da iniciativa vai focar-se em projetos não tecnológicos nas áreas da hotelaria e de alojamento turístico inovador; atividades de animação e experiência turística com exploração do património paisagístico e cultural: atividades de aproveitamento dos recursos endógenos e revitalização de espaços de interesse cultural.

Serão privilegiadas as ideias que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Para isso, terão de ser apresentadas soluções que "promovam a desmaterialização de processos e serviços, reciclagem, reutilização e redução de resíduos, integração de energias limpas, eficiência energética, eficiência hídrica e mobilidade inteligente", assim refere o comunicado de imprensa.

As candidaturas para esta iniciativa podem ser feitas através desta página até 15 de novembro.

Para um dos administradores da Portugal Ventures, Pedro de Mello Breyner, a nova edição do programa "vem dar resposta à necessidade de financiamento de projetos turísticos, especialmente os não tecnológicos, que terão agora oportunidade de serem incluídos no portefólio da Portugal Ventures e serem acompanhados na sua estratégia de crescimento e expansão dos seus negócios".

Desde 2018 que a Portugal Ventures tem apoiado os novos negócios do turismo no programa Call Tourism: das 205 candidaturas resultaram investimentos de 9,5 milhões de euros em 14 projetos turísticos.

No início deste ano, a sociedade de capital de risco do Estado promoveu a Call FIT, para investir em projetos finalistas de programas de ideias na área do turismo.