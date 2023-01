Portugal Ventures tem 100 mil euros para investir em fazedores do Turismo

Programa procura projetos de Turismo tecnológicos ou não tecnológicos © Gerardo Santos / Global Imagens

A Portugal Ventures anunciou esta quinta-feira o lançamento da Call FIT - Fostering Inovation in Tourism. O programa, que conta com a parceria do Turismo de Portugal e o NEST - Centro de Inovação do Turismo, tem até 100 mil euros para investir em projetos de turismo tecnológico e não tecnológico, que se encontrem em fase pre-seed. As candidaturas já se encontram abertas e decorrem até 12 de fevereiro.

Para esta edição, a sociedade de capital de risco do grupo Banco Português de Fomento decidiu reformular a Call FIT, de modo a que esta deixasse de ser exclusivamente destinada `as startups finalistas dos programas de aceleração, inovação aberta e ideação do Turismo de Portugal.

"Num ano em que registamos valores recorde no Turismo, a reestruturação da Call FIT é fundamental para responder a uma necessidade do setor, que se reflete no investimento na fase inicial dos projetos para alavancar os seus produtos e entrada no mercado", diz Pedro Mello Breyner, vogal executivo da Portugal Ventures, citado em comunicado.

Consideram-se elegíveis para o programa projetos: não tecnológicos, que apresentem conceitos diferenciadores para a oferta turística do país, que contribuam para o enriquecimento da experiência do turista e o reforço da competitividade de Portugal como destino turístico; tecnológicos, que tenham soluções que permitam melhorar a eficiência das empresas do setor e da sua oferta de produtos e serviços.

"Iremos dotar os projetos dos meios para que, em conjunto, possamos continuar a impulsionar o setor mais dinâmico da economia portuguesa, e projetar igualmente Portugal como um dos melhores destinos turísticos do mundo", conclui o membro do conselho de administração da sociedade de capital de risco.