Portuguesa 360imprimir adota semana de trabalho de 4 dias. Há 20 vagas em aberto

Sérgio Vieira, CEO e cofundador da 360imprimir © Arquivo/Global Imagens

A 360imprimir, startup que criou a primeira gráfica online portuguesa para produção de artigos customizados para pequenas e médias empresas (PME), anunciou esta quinta-feira que, a partir de dia 10 de outubro, vai adotar a semana de trabalho de quatro dias. A decisão surge após a tecnológica ter encerrado os escritórios em Lisboa e Braga, no passado mês, e ter-se tornado totalmente remota.

O modelo de 36 horas, cuja adesão será voluntária para os 180 colaboradores da empresa, vai ser implementado de forma experimental, estando o piloto previsto para um período de dois anos. Com a aceitação positiva do novo modelo, a 360imprimir espera que esta medida sirva de incentivo para atrair talento de qualquer ponto de Portugal Continental e Ilhas, a fim de preencher as 20 vagas em aberto para as áreas de IT, marketing, operações, finance e produto.

"Tanto o teletrabalho, que já assumimos a 100% no passado mês de setembro, como a semana de quatro dias que estamos a implementar em outubro, trazem benefícios que acreditamos terem um impacto positivo nas pessoas e no negócio, com um aumento na satisfação e bem-estar, sem prejudicar a produtividade e os nossos objetivos", explica Sérgio Vieira, CEO da startup, citado em comunicado.

Em termos práticos, a medida irá traduzir-se numa redução de 17% dos dias de trabalho por ano, para 186, e numa diminuição de 7% das horas trabalhadas, para 1672. Segundo a empresa, o ajuste do subsídio de refeição para quatro dias será compensado no salário. Os cerca de 30% de colaboradores afetos às áreas de operações e atendimento ao cliente vão beneficiar de um "modelo ligeiramente diferente", estando planeada a rotatividade do dia de descanso extra.

Em conjunto com a Deloitte Human Capital, parceiro estratégico que desenhou o novo modelo de trabalho, a 360imprimir vai monitorizar trimestralmente o impacto da iniciativa e analisá-la sob a perspetiva de decisores empresariais e colaboradores, em áreas como o bem-estar, satisfação e motivação, assim como a produtividade e a atração e retenção de talento. Os resultados serão revelados ao mercado através de um barómetro "detalhado e transparente" para que possa servir de "base de inspiração para futuras organizações", refere a tecnológica.

"Esta decisão é o resultado de meses de estudo, com um cuidadoso desenho de um modelo que julgamos salvaguardar os interesses de todas as partes. Acreditamos ainda que a nossa partilha trimestral dos impactos do modelo em todas as variáveis de negócio ajudará gestores e colaboradores a acelerar aquele que acreditamos ser o futuro modelo de trabalho", diz o diretor executivo.

Um novo modelo de trabalho

Com o intuito de motivar os colaboradores e permitir-lhes conciliar o trabalho e a vida pessoal, a 360imprimir decidiu adotar o modelo de teletrabalho a 100%, em setembro, uma vez que foi esta a preferência demonstrada pelos profissionais.

Segundo a empresa, a poupança de custos com instalações e escritórios foi alocada aos colaboradores, a um subsídio para despesas com teletrabalho, bem como ao desenvolvimento de diferentes atividades de cultura e espírito de equipa para promover o contacto físico e pessoal entre as pessoas.

"Estamos convictos que todas estas medidas que adotamos irão ter um impacto muito positivo na organização, marcando uma viragem no paradigma de trabalho em Portugal. Queremos atrair mais talento e mostrar que é possível conciliar o trabalho e a vida pessoal e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e o negócio da empresa", conclui Sérgio Vieira.

O negócio da gráfica online tem crescido a par e passo, estando já 60% acima de 2021 e com uma faturação anual superior a 40 milhões de euros.