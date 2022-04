Portuguesa Adapttech levanta mais 2,7 milhões em nova ronda de investimento

A Adapttech, uma startup portuguesa de biomedicina que desenvolve tecnologias para aumentar a qualidade de vida de pessoas com limitações físicas, angariou mais 2,7 milhões de euros em investimento. Nesta nova ronda de financiamento participaram a Bionova Capital (o primeiro investidor na Adapttech) e os britânicos Mercia Asset Management, Angel CoFund, Wren Capital e Wealth Club.

"Esta nova ronda de investimento permitirá à Adapttech expandir o seu sistema INSIGHT, um dispositivo médico certificado que permite o encaixe correto de próteses de membros inferiores aos membros residuais (coto), aumentando assim a mobilidade e qualidade de vida destes pacientes. A Adapttech é a primeira empresa a nível mundial a usar a digitalização 3D com medições de pressão entre a prótese e o coto para melhorar o encaixe das próteses de membros inferiores, reduzindo a dor e trazendo vantagens únicas para amputados e clínicas de próteses", explica em comunicado a Bionova Capital.

O CEO da Adapttech, Frederico Carpinteiro, citado na nota à imprensa, afirma que o lançamento de uma "nova linha de produtos é para atender às necessidades de clientes que pretendem um sistema mais simples e com custos reduzidos. Este financiamento permite-nos lançar no mercado produtos novos que possibilitam às clínicas de próteses melhorar o encaixe das próteses dos seus pacientes. Continuamos focados na aquisição de clientes internacionais".

"Trabalhámos de perto com a equipa da Adapttech para ajudar a trazer esta nova tecnologia para o mercado, incluindo redigir as suas patentes e melhorar a engenharia do seu produto. Desde que o sistema INSIGHT foi lançado no mercado em 2021, temos acompanhado com satisfação o crescimento das suas vendas a nível mundial", disse Peter Villax, chairman, Bionova Capital.

A Adapttech, criada em 2016, já se expandiu para o Reino Unido e EUA, e o objetivo, diz Ricardo Perdigão Henriques, CEO da Bionova, é ir mais além: "Esta nova linha de produtos da Adapttech vem fortalecer a sua trajetória em direção à liderança desta área a nível mundial, com tecnologias inteligentes que melhoram a mobilidade e qualidade de vida de amputados por todo o mundo".