Portuguesa Advertio capta 5 milhões de euros para reposicionar marca e duplicar equipa

O CEO da Advertio, agora Leadzai, João de Sousa Aroso © Direitos Reservados

A Advertio, startup portuguesa focada em ajudar negócios a crescer online através da automatização do processo de publicidade digital, anunciou esta segunda-feira que captou 5 milhões de euros numa ronda de investimento, liderada pela Lince Capital e apoiada pelos anteriores investidores, Portugal Ventures e o executivo internacional Luís Baptista-Coelho, para acelerar o desenvolvimento do produto, reforçar a equipa e reposicionar a marca. A partir de agora, a empresa passa a chamar-se Leadzai.

"A ronda de investimento vai permitir expandir a equipa técnica, tomando partido do talento único que existe em Portugal", afirma o CEO da empresa, João de Sousa Aroso, citado em comunicado. A "ambição é duplicar a equipa até ao final de 2023", de 25 para 50 colaboradores, revela o responsável.

A empresa quer "ser a referência no que diz respeito à aquisição de clientes e geração de leads", defende o CEO da companhia.​ E explica a razão da mudança do nome​​​​​​: "Advertio começava a tornar-se demasiado restritivo, pelo que Leadzai faz todo o sentido no nosso produto atual, mas também no que temos pensado para o nosso futuro". João de Sousa Aroso ressalva, contudo, que a missão continua a ser ajudar 200 milhões de empresas a crescer na Internet sem qualquer risco associado, uma vez que apenas "cobra aos seus clientes por resultados e não pelos habituais cliques". A plataforma é proprietária de um algoritmo de inteligência artificial que ajuda na escrita dos anúncios, bem como na escolha da melhor audiência.

De acordo com o responsável da empresa, a plataforma tem "tido uma enorme aceitação do mercado internacional, que hoje representa mais de metade do volume de negócios mensal", estando previsto que ultrapasse os 75%, em dezembro.

Tomás Lavin Peixe, partner da Lince Capital, afirma que é com "enorme orgulho" que o fundo lidera este investimento, de 5 milhões de euros na Leadzai, "que apresenta um forte potencial quer ao nível do seu produto, que está em constante desenvolvimento, como da sua equipa de gestão". Lavin acredita "no forte impacto positivo que a plantaforma continuará a ter nos negócios de várias empresas" e, por isso, a Lince Capital está determinada "a ajudar a Leadzai a liderar esse caminho", sublinha.

O reforço da posição da Portugal Ventures na Leadzai, em coinvestimento com a Lince Capital, "evidencia o quanto os investidores acreditam na equipa, liderada por João Aroso, em continuar a expandir para outros mercados o potencial do produto da Leadzai", conclui Tereza Fiúza, vice-presidente da Portugal Ventures.

O financiamento agora captado, de 5 milhões de euros, junta-se aos 2,5 milhões de euros que já tinham sido previamente angariados.