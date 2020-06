Portuguesa Barkyn recebe investimento de 5 milhões em série A

A startup portuguesa Barkyn, que conta com pacotes de produtos para cães, recebeu um investimento de 5 milhões de euros em série A. A sociedade de capital de risco portuguesa Indico Capital Partners e os espanhóis da All Iron Ventures lideraram, em conjunto, esta operação. A sociedade de capital de risco público Portugal Ventures e o fundo de co-investimento nacional 200M também juntaram-se a este financiamento.

Esta injeção de capital vai permitir à Barkyn vender mais produtos próprios e também apostar em novos segmentos de clientes em Portugal, Espanha e Itália, segundo a nota de imprensa divulgada esta quinta-feira.

Em detalhe, a startup sediada no Porto vai poder usar este investimento para “acelerar a transição de produtos de terceiros para a linha de produtos próprios mas também para expandir a oferta de produtos e aperfeiçoar a experiência”. Os cinco milhões de euros desta série A também vão servir para “aumentar a penetração de mercado com novos segmentos de clientes dentro dos países onde operam”.

“O mercado de animais de estimação está a expandir mundialmente sendo a categoria com maior crescimento online no sector de bens de consumo”, destaca André Jordão, co-fundador e líder da Barkyn, citado no documento.

Barkyn. Um negócio que oferece tudo o que o seu cão precisa num pacote feito à medida

Com 40 mil clientes em Portugal, Espanha e Itália, esta startup conseguiu aumentar as receitas mesmo com a pandemia do novo coronavírus.

“A startup triplicou a sua receita no primeiro trimestre de 2020 comparado com o período homólogo do ano anterior. O impacto da quarentena foi positivo para o negócio pelo facto de ser uma empresa exclusivamente online”, pela transferência de compras da loja física para a loja virtual.

Fundada em 2017 por André Jordão e Ricardo Macedo, a Barkyn tem mais de 30 produtos próprios para cães, como fórmulas alimentares, snacks e suplementos, além de proporcionar serviços veterinários online e ainda e de vender brinquedos para cães. Já acumulou mais de 7,8 milhões de euros de investimento.