Portuguesa Bloq.it cresce 700% num ano. Quer triplicar a equipa e faturar 40 milhões em 2023

A Bloq.it, startup portuguesa que desenvolve tecnologia para cacifos inteligentes, fez saber esta quinta-feira que vai fechar o ano com uma faturação de 1 300 000 euros, fruto de um crescimento de mais de 700% face ao período homólogo. Para 2023, a empresa prevê alcançar receitas de 40 milhões e triplicar a equipa para 60 trabalhadores.

"No início do ano, definimos como objetivo trabalhar num projeto de grande escala, que nos permitisse solidificar a nossa imagem no nosso segmento de mercado e provar a nossa capacidade de execução", destaca o fundador da startup, João Lopes, citado em comunicado. Neste sentido, a Bloq.it fechou uma parceria com a Vinted Go e lançou, em menos de três meses, centenas de smart lockers em Paris, hoje usados por milhares de pessoas.

A missão é "continuar a crescer de forma bastante acelerada e temos a ambição de chegar aos 40 milhões de euros em faturação anual, 11 milhões já estão contratualizados. Isto cria uma necessidade de expandir a nossa equipa, pelo que esperamos triplicar a nossa equipa atual", acrescenta o empreendedor.

Os planos da empresa para o próximo ano passam, assim, por fazer crescer o número de trabalhadores - atualmente 20 - nas diversas geografias em que está presente, estando as novas contratações destinadas à equipa de produto e cargos de senior management. A Bloq.it pretende ainda lançar mais de sete mil cacifos inteligentes e tornar-se numa das empresas que mais smart lockers produz a nível mundial.

João Lopes diz contar com a parceria com a Vinted, plataforma de compra e venda de artigos de moda em segunda mão, para criar a maior rede de cacifos inteligentes no mercado francês, e uma das maiores da Europa.

"Para além da expansão nos mercados onde já estamos presentes, prevemos também a entrada em novos mercados, nomeadamente Alemanha, Itália e o Médio Oriente, ambos são mercados onde vamos lançar projetos-piloto com empresas relevantes do setor logístico local", nota o responsável.

França assume-se atualmente como o maior mercado da tecnológica, que conta com parceiros, distribuidores e consumidores em mais de dez países, em três continentes.