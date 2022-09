Portuguesa Codacy capta 15 milhões para facilitar trabalho aos programadores

Mais de 300 mil programadores usam a solução da Codacy © Unsplash

A startup portuguesa Codacy, proprietária de uma plataforma que facilita trabalho aos programadores através da revisão automática de código, anunciou esta quinta-feira a angariação de 15 milhões de dólares (cerca de 15,1 milhões de euros) numa ronda de investimento Série B, liderada pela Bright Pixel Capital, braço de investimento tecnológico da Sonae, na qual participaram também a Armilar Venture Partners, Faber Ventures, Join Capital, Caixa Capital, EQT Ventures e Iberis Capital.

O financiamento vem somar-se aos 13 milhões de dólares anteriormente captados pela empresa e servirá para acelerar o desenvolvimento da plataforma de DevOps Intelligence, bem como impulsionar a inovação e o desenvolvimento de produtos e apostar no crescimento global, em especial no mercado norte-americano. Até 2030, a Codacy perspetiva atingir uma valorização de 52 milhões de dólares.

Parte dos planos da startup passa também por contratar mais talento sénior para as suas equipas de engenharia e suporte, assim como de vendas e marketing na Europa. O objetivo é dobrar a equipa para mais de 100 colaboradores até ao final de 2022.

"Continuaremos a investir na plataforma, ajudando as empresas a gerir a qualidade do software com eficiência e a fornecer insights acionáveis sobre os processos de desenvolvimento. Temos o prazer de dar as boas-vindas à Bright Pixel Capital como investidora especialista com conhecimento profundo do setor, para acelerar ainda mais o desenvolvimento da nossa plataforma", destaca Jaime Jorge, cofundador e CEO da Codacy, citado em comunicado.

Segundo explica a empresa, a solução por si criada fornece informações vitais sobre a qualidade do código, segurança, conformidade e integridade de engenharia, permitindo aos clientes enviarem código de alta qualidade em mais de 40 linguagens de programação. Ao momento, são mais de 300 mil os programadores que usam a plataforma com ADN luso e mais de 870 os clientes que compõem a sua carteira. Panasonic, Delivery Hero, Harvey Nichols e Delhivery são alguns dos exemplos.

"Medir e melhorar a qualidade do código, a segurança e a produtividade são tarefas cada vez mais cruciais para as empresas que desejam manter-se competitivas. A plataforma de DevOps Intelligence da Codacy apresenta-se como a solução certa para essas necessidades. Estamos orgulhosos por liderar esta ronda e esperamos apoiar esta equipa incrível na sua missão de ajudar os developers a produzir melhor código, mais rapidamente", conclui Eduardo Piedade, CEO da Bright Pixel Capital.