Portuguesa Coverflex soma três aquisições num mês

Fundadores da Coverflex: Luís Rocha, Nuno Pinto, Rui Carvalho e Miguel Santo Amaro. © DR

Dinheiro Vivo 13 Outubro, 2021 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A startup portuguesa Coverflex voltou às compras. A empresa de emissão de vales de sociais eCheque e da solução de benefícios da startup de recursos humanos Colmena são as duas mais recentes aquisições da plataforma para gerir todas as compensações para lá do salário base, segundo o anúncio feito nesta quarta-feira.

A Coverflex, com este anúncio, compra três empresas no espaço de um mês: no início de setembro, a tecnológica adquiriu a empresa FlexBen, que estava na espera da multinacional de consultoria de seguros e riscos MDS.

Depois destas aquisições, a Coverflex passa a contar com uma oferta superior a mil estabelecimentos em todo o país e passa a ser acessível a mais de 20 mil trabalhadores de clientes que subscrevem a solução.

"Alargar a nossa rede de parceiros é a maneira de construirmos, de forma estruturada, a melhor solução de gestão de benefícios flexíveis na Europa, e de continuarmos a provar o enorme potencial do mercado da compensação e benefícios em todo o mundo", destaca Miguel Santo Amaro, co-fundador e presidente executivo da Coverflex, citado em comunicado de imprensa.