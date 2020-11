Portuguesa Faber tem mais 20 milhões para investir em startups

Da esquerda para a direita: Alexandre Barbosa, Carlos Silva, Sofia Santos e Rui Melo de Carvalho, sócios da Faber Ventures. © Direitos Reservados

A Faber Ventures tem mais 20,5 milhões de euros para apostar em startups. Esta sociedade de capital de risco portuguesa levantou o seu segundo fundo de investimento e vai investir em empresas em fase inicial (antes da série A) que apostem na transformação de empresas e indústrias a nível global, segundo informação divulgada nesta quinta-feira.

O fundo Faber Tech II foi constituído oficialmente em 4 de novembro, segundo informação publicada no portal da CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O levantamento de investimento, no entanto, ainda não parou, e o objetivo mínimo é chegar ao patamar dos 30 milhões de euros de orçamento para 2021.

Até agora, o Fundo Europeu de Investimento e a Instituição Financeira de Desenvolvimento foram os principais participantes nesta operação, no valor de 15 milhões de euros. Participaram também investidores privados particulares e institucionais

Inteligência artificial, machine learning e big data serão três das principais áreas onde a Faber Ventures procurará investir. Desde o início deste ano, esta sociedade de capital de risco particiopu na ronda de investimento de 15,6 milhões de euros da Sword Health, liderou a ronda de pre-seed da YData e ainda integrou o investimento em pre-seed da EmotAi. Estas operações serão incorporadas no novo fundo.

"A conclusão com êxito da primeira fase de subscrição deste fundo permite-nos antever um crescimento na procura deste tipo de investimento", refere o fundador da Faber Ventures, Alexandre Barbosa, citado em comunicado.

Para apoiar as startups em que investe, a Faber Ventures criou uma rede de conselheiros, "composta por um conjunto de especialistas, investigadores, cientistas de dados, responsáveis de tecnologia e fundadores maioritariamente distribuídos entre Portugal, Espanha e Estados Unidos". Esta rede será liderada pelo professor Mário Figueiredo, do Instituto Superior Técnico.

A Faber Ventures foi uma das principais investidoras na vaga de empreendedorismo iniciada na década de 2010, tendo participado em injeções de capital em empresas como Entre os seus investimentos, conta com empresas como a Seedrs, a Unbabel, a Hole19, a Codacy, a Chic by Choice, a Zaask, a Liquid ou a Advicefront.