Portuguesa Goparity chega com plataforma de investimentos sustentáveis ao Canadá

A equipa da Goparity Canadá © Direitos Reservados

A portuguesa Goparity oficializou esta quinta-feira a entrada do seu modelo de financiamento colaborativo no continente norte-americano.

Será sob a marca Goparity Canadá que a empresa irá operar, com o objetivo de oferecer aos canadianos a oportunidade de financiar empresas locais que trabalham em projetos focados em cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Em comunicado, a fintech explica que a chegada ao novo mercado foi impulsionada por três empreendedores canadianos que, ao procurarem uma alternativa de investimento sustentável acessível a pequenos investidores, se depararam com uma lacuna no mercado do país.

"Foi durante esta pesquisa que Emily Mercy, Elliot Warner e Blake Bunting encontraram na plataforma portuguesa Goparity a solução. Depois de alguns encontros online durante a pandemia, ficou claro para ambas as partes que, apesar das diferenças entre os contextos regulatórios Europeu e Americano, havia vantagens em levar o modelo de negócio e a marca para o Canadá", pode ler-se.

Ao leme da Goparity Canadá, Mercy ocupará o cargo de diretor-geral, Warner assumirá a posição de diretor de tecnologia, estratégia e finanças, e Bunting será diretor de desenvolvimento do negócio.

"No Canadá, as opções existentes para jovens que procuram alinhar os seus investimentos com os seus valores, são extremamente limitadas e o potencial é enorme. Trata-se do país com o maior investimento em ESG per capita do mundo e, ao mesmo tempo, de um dos maiores poluidores", destaca o fundador e CEO da Goparity, Nuno Brito Jorge, citado em comunicado.

Segundo a empresa, o primeiro projeto será lançado oficialmente esta semana na Collision, uma conferência de tecnologia em Toronto, e o objetivo é angariar 50 mil dólares canadianos através de crowdlending para a Barkley Project Group Ltd, uma empresa de gestão de projetos especializada em energias renováveis, para apoiar o desenvolvimento de projetos de energia limpa junto de comunidades indígenas no Canadá.

De recordar que, em 2022, a Goparity angariou cerca de 10,4 milhões de euros provenientes de mais de 29 mil membros registados. Os projetos financiados com recurso à plataforma permitiram impactar positivamente cerca de 200 mil pessoas, criar quase sete mil postos de trabalho e contribuir para evitar a emissão de 23,8 mil toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera todos os anos, de acordo com os dados avançados pela fintech.