Portuguesa Goparity oferece vales de 10 euros para investir na Web Summit

Web Summit decorre entre 1 e 4 de novembro, na Altice Arena e FIL © André Luís Alves / Global Imagens

A fintech portuguesa Goparity vai desafiar todos os participantes da Web Summit a tornarem-se investidores, oferecendo-lhes um vale no valor de dez euros para aplicar em qualquer um dos projetos de impacto que procuram financiamento na plataforma. O voucher será atribuído a todos os portadores de bilhete para a cimeira tecnológica, que arranca esta terça-feira e prolonga-se até dia 4 de novembro.

"O objetivo é desafiar a comunidade tech nacional e internacional a conhecer a plataforma, sem que para isso tenham de utilizar o seu dinheiro. Uma vez registados, os utilizadores podem escolher entre osprojetos que têm campanhas de financiamento abertas e investir a partir dos cinco euros, recebendo juros do montante investido na ordem dos 5-7%", explica a startup, na nota enviada à imprensa.

Fundada em 2017, a Goparity é uma plataforma de finanças de impacto e investimento, que permite a pessoas e empresas utilizarem o seu dinheiro para o desenvolvimento sustentável. Segundo a empresa, a sua comunidade de utilizadores já financiou mais de 200 projetos de impacto em vários países do mundo, na Europa, América do Sul e África, num total de mais de 18 milhões de euros.

"Na Web Summit juntam-se fãs de tecnologia, inovadores e empreendedores de todo o mundo. Além de isso ter um efeito significativo no que respeita à nossa pegada carbónica, aproveitamos a oportunidade para trazer a sustentabilidade e o investimento de impacto para o centro da atenção. O nosso vale de investimento não vai resolver o problema, mas esperamos que seja para muitos visitantes da feira um primeiro passo no percurso das finanças de impacto. Podemos mudar muitas coisas para melhor ao escolher diretamente o que fazemos com o nosso dinheiro", comenta Nuno Brito Jorge, CEO da Goparity.

Além dos vales, a plataforma portuguesa patrocina também o palco Climate:tech, o único da conferência destinado à utilização da tecnologia para os temas das alterações climáticas e preservação ambiental, oferecendo aos participantes uma masterclass de finanças de impacto, sobre a pegada carbónica do dinheiro e o que se pode fazer acerca disso.

Como funciona o giftcard?

1. Ser portador de bilhete para a Web Summit e aceder às perks disponíveis através do site oficial da conferência;

2. Selecionar a Goparity e associar o email e código do bilhete;

3. A organização da Web Summit envia um email com um código para usar na inscrição na Goparity;

4. Ao receber o giftcard poderá utilizar o código e investir o montante que recebeu, ou complementar esse investimento com o montante adicional que pretender, após se registarna plataforma;

5. O investidor contribui assim para o montante total necessário para concretizar o projeto que escolher e passa a receber o valor do empréstimo e os juros de acordo com cada projeto;

6. O giftcard pode ser usado até ao final de 2022.



*O giftcard é só válido para novos utilizadores da Goparity.