Portuguesa Indico e Google têm 1 milhão para acelerar startups

Está em marcha a segunda edição do programa de aceleração da portuguesa Indico com a entidade da Google para as startups. Serão selecionadas até 10 equipas ligadas a projetos em fase inicial; no total, existe até 1 milhão de euros disponível para investimento em ronda pre-seed (estágio de pré-comercialização).

"Queremos encorajar as startups que estejam prontas para se lançarem no mercado a candidatarem-se ao nosso investimento de 100 mil euros" por startup, assinala Cristina Fonseca, sócia da sociedade de capital de risco portuguesa Indico, citada em comunicado.

O programa de aceleração Indico Pre-Seed decorre durante 12 meses e inclui "aconselhamento intensivo, apresentações de fundadores e investidores internacionais de grande sucesso, apresentações de parceiros do ecossistema, apoio na captação de fundos e de talento e muito mais, tanto da Google como da Indico", acrescenta a investidora.

Depois de receberem o investimento inicial de 100 mil euros, as startups que forem selecionadas poderão angariar até cinco milhões de euros de financiamento da Indico em etapas seguintes do negócio.

As inscrições para este programa podem ser feitas até 16 de abril ou 14 de maio através desta página. A parceria entre a Indico e a Google arrancou em 2020.

A Indico Capital Partners foi fundada em 2017 e começou a investir em 2019, tendo colocado um total de 30 milhões de euros em 21 startups. As empresas da carteira da Indico receberam um total de 626 milhões de euros de financiamento. O maior fundo independente de capital de risco português aposta em startups sobretudo nas fases pre-seed, seed e série A.