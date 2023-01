Portuguesa Kit-AR acolhida em programa de aceleração da Boeing

A KIT-AR anunciou esta quinta-feira que foi selecionada para a quarta edição do Aerospace Xelerated, o programa de aceleração de negócios na área aeroespacial da Boeing em parceria com a Tawazun Council, autoridade de Defesa e Segurança dos Emirados Árabes Unidos.

Em comunicado, a startup portuguesa explica que foi uma das 11 startups selecionadas e que vai desenvolver o negócio na aceleradora da Boeing até abril. Integrada no programa, a KIT-AR vai contar com o apoio também de entidades como o GKN Aerospace, o Acelerador da Defesa e Segurança (DASA) do Reino Unido e a Etihad Airways.

Ao abrigo deste programa de aceleração, a empresa portuguesa terá acesso a benefícios, que incluem um investimento direto da Boeing de até 100 mil libras, mais 100 mil libras em "vantagens e ofertas", mentoria e a acesso a especialistas da Boeing e a possibilidade de apresentar o negócio a investidores e empresas de capitais de risco.

A KIT-AR desenvolve uma plataforma em realidade aumentada que procura criar condições aos trabalhadores de diferentes indústrias evitar erros e perdas no chão de fábrica.

"Nós acreditamos que aumentar as capacidades dos trabalhadores é o caminho que as empresas aerospaciais devem seguir para eliminarem os erros nas suas linhas de produção. Estamos muitos satisfeitos por o acelerador partilhar a nossa visão e nos ter selecionado para um programa com este impacto", afirma Manuel Oliveira, CEO da KIT-AR, citado no comunicado.

"Não tenho dúvidas que esta experiência vai moldar o valor da KIT-AR no setor aerospacial durante os próximos anos", realça.

O Aerospace Xelerated da Boeing foi criado em 2019 e, desde então, já contribuiu para a criação de mais de 150 postos de trabalho. Nesta quarta edição, participam startups da Austrália, Canadá, Japão, Países Baixos, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e EUA.