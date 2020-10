Portuguesa Lovys cria um polo tecnológico em Leiria e cria 30 vagas

© Foto: Unsplash

A startup portuguesa Lovys, que criou o conceito de subscrição mensal em seguros para o mercado francês, vai lançar um polo de desenvolvimento tecnológico, poucos meses antes da expansão para novos mercados.

A Lovys nasceu em 2017, em França. Atualmente, conta com mais de 20 mil clientes no mercado francês, "valor esse que deverá duplicar nos próximos meses através do crescimento no mesmo mercado, mas também em novos mercados europeus".

Quanto à escolha de Leiria para instalar o seu polo tecnológico, a startup explica que, dado que tem uma componente tecnológica forte, "a Lovys procurou uma cidade onde pudesse desenvolver tecnologia transversalmente para vários países. Leiria, onde a empresa detinha já um pequeno escritório, foi a cidade eleita para a criação de um polo tecnológico que vai incluir diversas áreas de engenharia. Serão cerca de 30 novos colaboradores a serem recrutados nos próximos 6 meses".

O polo será criado numa primeira fase na Incubadora D.Dinis (IDDnet). As vagas disponíveis podem ser encontradas em plataformas especializadas, como a Landing Jobs ou Linkedin, sendo os perfis com mais de 5 anos de experiência os mais procurados.

"Cerca de 60% dos colaboradores da Lovys têm funções de cariz tecnológico. A tecnologia que criamos é das nossas maiores vantagens competitivas, razão pela qual decidimos criar um dos maiores polos de inovação europeus na indústria dos seguros. A existência de talento na cidade mas também a sua capacidade de atrair pessoas de outros ecossistemas de inovação circundantes como Aveiro e Coimbra foram fundamentais na escolha", justifica João Cardoso, CEO da Lovys e também natural de Leiria.