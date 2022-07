Portuguesa Miio já carrega carros elétricos em Espanha

© Rui Oliveira/Global Imagens

Através da aplicação móvel (app) da Miio, startup portuguesa a atuar na área da mobilidade verde, já é possível carregar veículos elétricos em Espanha. A empresa anunciou esta quarta-feira a escolha do país vizinho como primeiro mercado de internacionalização, no qual passa a dispor de 120 postos de carregamento, nos quais se inclui a rede de supercarregadores Ionity, permitindo assim a qualquer utilizador alimentar a sua bateria e seguir viagem.

Depois de recentemente lançar em Portugal os "Cartões na Hora" para facilitar as burocracias associadas aos carregamentos, a Miio quer levar para Espanha a "simplicidade e confiança para viajar num veículo elétrico", de forma a "proporcionar uma melhor experiência para o consumidor, independentemente da sua nacionalidade ou local de origem", afirma Daniela Simões, CEO e cofundadora da empresa, citada em comunicado, dando a conhecer que a meta da empresa é alcançar três mil postos no país até ao final do ano.

Para carregar o carro basta instalar e consultar a aplicação para encontrar um dos postos disponíveis e dirigir-se ao mesmo. Depois, no local, é só selecionar o posto e a tomada que pretende usar e clicar em "iniciar".

"Todos os serviços e produtos diferenciadores que visam simplificar a utilização e carregamento dos veículos elétricos, e que incluem o carregamento digital ou o pagamento automático, estarão disponíveis em Espanha. Nesta primeira fase, apenas o comparador de preços não poderá ser utilizado no novo país pelo facto de se tratar de um mercado altamente fragmentado", refere a startup na mesma nota.

Quantos às dificuldades encontradas na expansão para Espanha, a responsável refere que a principal foi o facto "de não existir uma entidade gestora, como existe em Portugal, que agregue todos os postos do país". Isto "exigiu um esforço técnico bastante grande da nossa parte para podermos apresentar um produto diferenciador", conclui.

Novas vagas na equipa Miio

Atualmente com uma equipa de 16 elementos, a portuguesa expert em mobilidade verde está a contratar novos recursos para apoiar o seu crescimento e internacionalização. Questionada pelo Dinheiro Vivo, Daniela Simões diz que "foram abertas quatro vagas nesta primeira fase" e que a Miio abrirá "mais até ao final do ano".

Quanto às áreas em questão, o "reforço da equipa é essencialmente ao nível da engenharia, marketing", prossegue a responsável, acrescentando que a expansão dos recursos humanos servirá também para construir a comunidade nos países alvo, "significando que queremos falar a língua nativa de cada um e não apenas inglês".

De acordo com a empresa, a missão é continuar a desenvolver novos produtos e serviços que possam ser utilizados em Portugal e noutros países, tornando "a utilização e carregamento de um veículo elétrico cada vez mais cómoda e conveniente para qualquer pessoa".