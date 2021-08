Portuguesa Musiversal capta 1,36 milhões para acelerar produção musical

André Miranda, fundador e presidente executivo da Musiversal. © Arquivo/Global Imagens

A Musiversal é uma solução para produção de música de forma mais acessível mas sem perder qualidade. A plataforma portuguesa disponibiliza músicos, produtores de estúdio e engenheiros de som para sessões de gravação a partir de casa. A proposta voltou a conquistar os investidores e levou a uma ronda de financiamento seed (semente) de 1,36 milhões de euros, segundo o anúncio feito esta quinta-feira.

Quadruplicar o número de utilizadores é o principal objetivo desta operação: até ao final do ano, a startup pretende atingir as 100 mil sessões de estúdio e está a contratar mais 100 músicos - há cerca de 40 profissionais já registados.

A ronda de investimento foi liderada pela sociedade de capital de risco portuguesa Shilling e contou também com a participação dos investidores iniciais, como as portuguesas LC Ventures, REDangels e Best Horizon.

Nascida em 2018, a Musiversal começou por ser uma solução para produzir música em estúdio com orquestra e profissionais a solo, como bateristas, baixistas e guitarristas, conforme escreveu o Dinheiro Vivo em outubro de 2019.

A pandemia acabou por mudar tudo e surgiu uma nova solução, conforme nota o comunicado. "entre o músico de estúdio inscrito na Musiversal e o autor que pretende utilizar a plataforma para gravar ou produzir as suas músicas, existe uma colaboração em tempo real, da qual em menos de 24 horas resulta uma gravação disponível para download. Os músicos e produtores que participam nas sessões fazem parte da 'montra' da plataforma, que dispõe dos melhores profissionais de música espalhados por diferentes países, desde Portugal aos EUA.

Concluída a operação, a Musiversal já captou um total de 2,51 milhões de euros de capital privado, dos quais 310 mil euros resultam do investimento do programa Portugal 2020.