Portuguesa MyCareforce vai contratar profissionais de saúde para as Misericórdias Portuguesas

Os cofundadores da MyCareforce, João Hugo Silva e Pedro Cruz Morais © Direitos Reservados

A MyCareforce continua a crescer. A startup portuguesa assinou um protocolo com a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) , tornando-se assim no principal parceiro na contratação de profissionais de saúde para as mais de 380 Misericórdias atualmente ativas, explica a plataforma digital em comunicado.

Ao todo, a UMP presta apoio a mais de 165 mil pessoas que com esta pareceria terão o apoio dos profissionais de saúde que estiveram inscritos na MyCareforce.

Como afirma o Co-CEO da empresa, João Hugo Silva, "a modernização e digitalização do setor da saúde estão muitas vezes associadas à tecnologia no tratamento de determinadas patologias. Mas todo o processo de agilização de serviços de saúde, nomeadamente aqueles que requerem profissionais especializados, precisa igualmente de ser modernizado em muitos organismos".

Uma necessidade que, de acordo com as palavras de João Hugo Silva, é completamente entendida pela União das Misericórdias Portuguesas, tanto que escolheram a startup portuguesa como parceiro "para este importante primeiro passo no apoio necessário à melhoria global do desempenho das Santas Casas de Misericórdia".

Para além desta nova colaboração a MyCareforce está, também, a começar a sua expansão para o mercado brasileiro, tendo anunciado, ainda mais uma pareceria com o Serviço Nacional de Saúde através de uma colaboração inicial com o Hospital Santo António dos Capuchos em Lisboa