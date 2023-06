Minhota Nutrium capta 2 milhões de euros para levar a nutrição e bem-estar às empresas

Os fundadores da Nutrium © Direitos Reservados

A startup portuguesa Nutrium anunciou esta sexta-feira que concluiu uma ronda de investimento bridge para Série A no valor de dois milhões de euros. O financiamento foi liderado pela Lince Capital, tendo contando também com a participação do fundo brasileiro M4 Ventures, Primavera SGPS.

Nascida na Universidade do Minho, em 2015, a startup começou por desenvolver um software que já conta com mais de 250 mil nutricionistas em mais de 90 países, com maior prevalência no Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal.

A tecnologia em questão permite agilizar o dia a dia dos nutricionistas, através da otimização das consultas de nutrição e da gestão de pacientes.

Em comunicado, a empresa explica que "o nutricionista pode deixar de lado os planos alimentares e recomendações em papel, e entregar toda a informação numa aplicação móvel prática, assim como acompanhar os pacientes em tempo real, mesmo entre consultas".

Recentemente, a Nutrium passou a disponibilizar um programa de nutrição e bem-estar para empresas, o Nutrium Care, uma solução business to business (B2B) para que as empresas possam melhorar a saúde dos seus colaboradores através de uma intervenção nutricional preventiva e completa.

O programa surgiu em Portugal e encontra-se agora em fase de expansão para Espanha e Brasil. O investimento agora captado servirá precisamente para consolidar este produto, com o objetivo de continuar a expandir o modelo e fazê-lo chegar a mais geografias e mais empresas.

"A equipa de gestão altamente qualificada, aliada à proposta de valor num setor que tem um grande potencial de crescimento em termos de digitalização, deixam-nos bastante confiantes no crescimento e sucesso da Nutrium", destaca Tomás Lavin Peixe, partner da Lince Capital.

Quanto ao programa, o responsável nota ainda que vem permitir "às empresas aderentes fomentarem um estilo de vida mais saudável dos seus colaboradores, o que naturalmente promove um aumento da produtividade, satisfação, e retenção das pessoas".