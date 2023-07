Portuguesa PluggableAI vai sensorizar estádio do SC Braga já na próxima época

© DR

A portuguesa PluggableAI vai sensorizar o estádio do Sporting Clube de Braga já na próxima época através de uma solução tecnológica que, por meio de modelos de inteligência artificial e sensores de smartphones não intrusivos, conceberá, em tempo real, mapas de sentimentos de todo o recinto desportivo.

Na prática, a tecnologia permitirá monitorizar a reação dos adeptos ao longo do jogo, nomeadamente em eventos como golos marcados e decisões de arbitragem.

"Pretendemos colocar o SC Braga como um promotor e passar uma mensagem ao mercado de que o clube está de portas abertas e que acreditamos que o futuro pode ser construído e acelerado aqui dentro", destaca André Viana, assessor da presidência do clube, citado em comunicado.

Com vista a criar ligações mais profundas com os sócios, adeptos e simpatizantes, esta parceria vai possibilitar ao clube de futebol sensorizar cada cadeira do estádio, sem que seja preciso um único sensor físico, de acordo com o CEO da Pluggable, Bruno Fernandes. "Utilizar-se-ão modelos disruptivos de inteligência artificial para inferir a interação de cada adepto com as vicissitudes de um jogo de futebol ou de uma modalidade desportiva", detalha.

O projeto, que aborda a temática do fan engagement, surge no âmbito do SCB Innovation Hub, um programa de inovação no âmbito das sportstech que será realizado em parceria com a Startup Braga, a Universidade do Minho, a Microsoft, a Global Sports Innovation Center e a Uría Menéndez - Proença de Carvalho.