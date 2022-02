Portuguesa Shilling tem mais 22 milhões para investir em startups

Pedro Santos Vieira, sócio-gerente da Shilling. © Carlos Pimentel/Global Imagens

A sociedade de capital de risco Shilling captou mais 22 milhões para apostar em startups. O montante total do fundo Shilling Founders Fund passou de 30 para 52 milhões de euros e está ainda mais disponível para investir em novos negócios tecnológicos, segundo o anúncio feito nesta sexta-feira. Todo o montante foi captado junto de entidades privadas.

"Mais capital significa mais e maiores investimentos e mais capacidade para acompanhar as melhores empresas. Isto vai ajudar-nos a sermos mais competitivos a nível nacional e internacional, além de continuar a atrair operações para Portugal", assinala o sócio-gerente da Shilling, Pedro Santos Vieira, citado em comunicado de imprensa.

O Shilling Founders Fund começou a funcionar em abril de 2021, com algumas particularidades no mercado português, como a partilha de lucros com todos os fundadores do portefólio e a ligação a investidores de referência internacionais, como a Atomico. Na altura, os 10 sócios da sociedade colocaram dois milhões de euros; o restante montante teve origem em investidores domésticos e internacionais.

Saúde, mobilidade, finanças, futuro do trabalho e blockchain (tecnologia descentralizada) têm sido as principais áreas investidas. Alguns dos mais recentes investimentos incluem a plataforma de ensino Luca, o skate elétrico Hunter Board e a plataforma imobiliária Relive.