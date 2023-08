Portuguesa Sword Health é a 26ª empresa que mais cresceu nos Estados Unidos

Virgílio Bento, fundador e presidente executivo da SWORD Health. © DR

A Sword Health, a unicórnio portuguesa responsável pela criação da primeira solução digital para o tratamento de patologias músculo-esqueléticas, foi considerada, nos Estados Unidos da América, a 26ª empresa com mais rápido crescimento do mundo.

De acordo com o comunicado enviado às redações pela empresa, a publicação norte-americana INC. considerou a startup fundada por Virgílio Bento como uma das empresas com crescimento mais rápido no mundo, posicionando-a em 26º lugar numa lista onde constam cinco mil organizações. Entre as empresas do setor da saúde, a Sword Health arrecadou o terceiro lugar.

Entre os critérios necessários para esta classificação estão o aumento das receitas nos últimos três anos - cerca de 11 mil por cento no caso da startup lusa -, e a expansão da equipa em número de colaboradores, também nos últimos três anos, o que no caso da Sword Health ocorreu com um aumento dos 75 para os 788 trabalhadores.

Atualmente, a empresa lusa já está a avaliada em dois mil milhões de euros, marca presença em diversos mercados internacionais, com particular incidência nos Estados Unidos, embora tenha escolhido manter a sua sede em Portugal.