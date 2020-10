Portuguesa Unbabel lança novo portal que promete "revolucionar" tradução na empresas

Vasco Pedro, CEO da Unbabel © DR

Dinheiro Vivo 29 Outubro, 2020 • 21:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi com "orgulho" que Vasco Pedro anunciou o novo serviço da portuguesa Unbabel. A empresa que alia pós-edição humana à tradução automática usando inteligência artificial, acaba de lançar o Unbabel Portal, uma interface incluída na plataforma da Unbabel que permite um controlo mais eficaz das operações de tradução dos seus clientes. O recém-lançado Portal otimiza ainda a eficiência dos agentes de apoio ao cliente ao longo do tempo, ao permitir que as empresas possam visualizar e analisar as suas operações de tradução em tempo real num painel de informação.

Depois de um período instável no início da pandemia, com a empresa a despedir quase 100 pessoas em reestruturação interna - devido a quebra de receitas na área do turismo e dos eventos -, a Unbabel espera agora que o novo lançamento possa trazer mais negócio e expandir a empresa em recursos humanos, tecnologia e clientes.

Muitos gestores de apoio ao cliente têm sentido um aumento exponencial do volume de pedidos de suporte, enfrentando grandes desafios no suporte a clientes internacionais. "Com o novo Portal, estes gestores têm acesso a funcionalidades que permitem a monitorização das traduções e a sua qualidade, simplificando toda a operação", é indicado em comunicado. A Unbabel explica que fornece, com esta solução, a necessária visibilidade sobre todo o suporte multilíngue que as empresas prestam aos seus clientes em diferentes canais digitais, e sobre a velocidade com que os agentes estão a resolver os pedidos de suporte, resultando num aumento da satisfação dos clientes.

"As empresas precisam de uma solução que permita configurar, monitorizar e otimizar as suas operações de suporte multilíngue, de forma rápida e simples. Com o lançamento do novo Portal da Unbabel, estamos a permitir que as equipas consigam ver o impacto positivo que o aumento de visibilidade sobre as operações de tradução tem na experiência do cliente", explica Vasco Pedro, CEO e co-fundador da Unbabel, acrescentando que "ter a visibilidade certa aplicada às operações de tradução muda a forma como as empresas olham para as tecnologias de apoio ao cliente em diversas línguas, fornecendo insights estratégicos e suporte para alcançar uma distribuição global."

Da lista a serviços que chegam com o novo Portal estão:

● Aumento da visibilidade sobre a utilização de cada língua: Acesso a dados analíticos sobre as línguas utilizadas no apoio a clientes internacionais.

● Visualização em tempo real da utilização de línguas: Através daquilo a que a Unbabel chama de Language Brain, os gestores de apoio ao cliente podem ver o volume de utilização de cada par de línguas e filtrar este conteúdo por diferentes períodos de tempo.

● Monitorização de tempos de resposta: Métricas sobre o tempo que os agentes de apoio ao cliente demoram a receber os pedidos de apoio traduzidos

● Qualidade de tradução numa escala de cores: os gestores podem avaliar a qualidade das traduções com base numa escala de cores e ajustar a terminologia, tom e estilo ou adaptar o processo de resposta de um agente para que se assemelhe mais a um falante nativo.

A Rakuten TV, parte do universo Rakuten Inc., cliente da Unbabel, está a utilizar a plataforma e o Portal para o serviço que presta aos seus utilizadores a nível global. A Rakuten TV é um serviço de conteúdos televisivos em streaming, que disponibiliza filmes e séries de televisão por subscrição, aluguer ou compra. A Rakuten Inc está presente em mais de 70 mercados em todo o mundo, operando serviços de internet, fintech e mobile.

O Portal da Unbabel está incluído na subscrição normal dos serviços da Unbabel.