Portuguesa Weezie vai duplicar equipa em 2023

Escritório da Weezie © D.R.

A Weezie quer passar dos atuais 20 para 40 trabalhadores no final de 2023 e, por isso, vai lançar uma campanha de recrutamento a 24 de fevereiro (sexta-feira). Esta empresa é uma startup do Porto que se dedica ao desenvolvimento de software para gestão de redes de fibra ótica.

"This Is Not For You" (Isto não é para ti) é o mote da iniciativa de recrutamento, que consiste na abertura das portas da empresa para conhecer potenciais talentos.

Em comunicado, a empresa fundada por João Sousa Guedes explica que procura perfis seniores e juniores, "especializadas nas áreas de back-end e front-end, a perfis para a área de gestão, economia, contabilidade, finanças, recursos humanos, design e comunicação e marketing".

A primeira edição do dia aberto da empresa terá "diversas atividades para mostrar o funcionamento da tecnológica, entrevistas rápidas para candidatos que pretendem fazer parte da equipa, orientação profissional e revisão de currículos, demonstrações da plataforma e prémios".

A iniciativa arranca pelas 10h e termina às 17h.

"Não existe melhor forma de explicar o nosso espírito de equipa e a nossa cultura interna, por isso decidimos abrir portas e mostrá-lo", afirma o CEO da Weezie, José Sousa Guedes, citado no mesmo comunicado.

Lançada em 2018, com apoio financeiro da Bynd e da Novabase Capital, a Weezie, presente em França, Reino Unido, Alemanha, Áustria e Angola, já ajudou 12 operadores a levar fibra ótica a mais de 50 milhões de casas.