Portugueses da Bynd investem em startup espanhola de logística

A sociedade de capital de risco portuguesa Bynd Venture Capital reforçou a sua aposta na Península Ibérica. A Bynd participou na ronda de investimento de um milhão de euros da startup espanhola de logística Kubbo. Esta é a oitava injeção de capital numa empresa espanhola da capital de risco portuguesa, segundo o comunicado divulgado esta terça-feira.

Fundada em 2019, a Kubbo oferece serviços de recolha de encomendas para marcas que estejam presentes na internet, e também a entrega no mesmo dia e no dia seguinte através de uma rede de micro armazéns urbanos.

Além da Bynd, a aposta de Eric Fernández e Víctor Pujol (fundadores da Kubbo) convenceu outros investidores. A operação foi liderada pelo fundo de investimento espanhol Telegraph Hill Capital, acompanhado pela sociedade Lánzame Capital e pelo business angel e responsável de operações do Mercado Libre no México, Javier Dolcet. Itnig e Successful Ventures também participaram nesta ronda.

Em comunicado, a Bynd justificou este investimento, através do sócio Francisco Ferreira Pinto.

"A pandemia veio acelerar em 5 a 10 anos os números que hoje vemos no setor do e-commerce. Isto traduz-se num aumento da procura dos retalhistas online por soluções que tornem os seus processos logísticos mais ágeis e eficientes. A Kubbo é uma plataforma tecnológica que assenta numa rede de micro armazéns urbanos que permite a realização de entregas rápidas e com um serviço ao cliente de excelência, o que, no final do dia, faz toda a diferença na experiência de compra do consumidor."

A Bynd Venture Capital conta, desde outubro de 2019, com um fundo de 10 mlhões de euros para investir em startups nas fases iniciais do negócio (seed e early-stage).