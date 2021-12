Portugueses e cipriota vencem programa de restauração da Startup Lisboa

Vencedores do concurso From Start-to-Table 2021: Diogo Valente, Tiago Rebelo (Swee) e Constantinos Samuel (Blend). © Miguel Ribeiro Fernandes

Dois portugueses e um cipriota saíram como os vencedores do programa de restauração da Startup Lisboa. O programa de aceleração From Start-to-Table concluiu a sua quarta edição na quinta-feira, em Lisboa, depois de ter contado com 22 finalistas. No total, foram atribuídos 20 mil euros em prémios.

Fundada pelos portugueses Diogo Valente e Tiago Rebelo, a Swee ganhou a categoria dedicada aos produtos de comida e bebida sustentáveis. Criada em julho de 2021, a Swee é uma marca de produtos vegan e saudáveis disponível em supermercados convencionais e através da aplicação Uber Eats.

Criada pelo cipriota Constantinos Samuel, a Blend foi a outra vencedora da noite, na categoria da tecnologia para restauração. A startup é uma ​​aplicação de gestão de equipas desenhada especificamente para bares e restaurantes e que ajuda proprietários e gerentes a agendar, comunicar e gerir a sua equipa de forma eficaz poupando tempo e custos.

Cada uma das startups vencedoras ganhou um prémio de 10 mil euros e acesso direto a incubação na Startup Lisboa por seis meses.

Os 22 projetos finalistas foram escolhidos tendo em conta a diferenciação do modelo de negócio, a qualidade da equipa, assim como a capacidade de implementação do projeto, inovação no processo ou produto, impacto potencial no setor da restauração, potencial para o crescimento e escalabilidade, performance e progresso durante o programa e, no caso de conceitos de restauração ou novos produtos de F&B, o impacto social e ambiental que aportam.

O júri co concurso foi presidido por Miguel Fontes, Diretor Executivo da Startup Lisboa, e também integrou Céline Abecassis-Moedas (Diretora Académica do CTIE - Center for Technological Innovation and Entrepreneurship, da Universidade Católica Portuguesa), Nuno Fernandes (General Manager & Head of Growth da Zomato Portugal), Rui Miguel Nabeiro (CEO da Delta Cafés), Sandra Peixoto (Corporate Social Relations da Sociedade Central de Cervejas), Sérgio Guerreiro (Senior Director do Turismo de Portugal), Tânia Calçada (Product Innovation Area Manager da Sonae MC) e Tiago Quaresma (Vice-Presidente da AHRESP e administrador do Valor do Tempo Group).

A edição de 2021 do programa From Start-to-Table também ficou marcada criação do Zomato Lab, laboratório dinâmico que permitiu aos participantes do programa identificar de forma mais rápida algumas tendências do setor e disponibilizar uma série de métricas muito relevantes, referentes ao comportamento de um universo de 40 mil restaurantes e de mais de um milhão de utilizadores da startup, há mais de sete anos no mercado.