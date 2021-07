Portugueses ligam apartamentos a clientes e ganham prémio na Alemanha

Internet, computador, trabalho em casa teletrabalho © Unsplash

O algoritmo de inteligência artificial para ligar clientes a apartamentos de forma personalizada valeu um prémio na Alemanha para uma startup portuguesa. A Nilg.ai conquistou a competição de inovação aberta de dados DataHub Ruhr na categoria de imobiliário.

Com sede no Porto, a Nilg.ai desenvolveu uma ferramenta para o desafio de "Flat Finder" proposto pela imobiliária Vonovia. Os portugueses desenvolveram um sistema de recomendação que pretendia ligar arrendatários a cerca de 400 mil habitações da empresa na Alemanha, Suécia e Áustria.

Agora, a startup portuguesa irá colaborar durante três meses, de forma intensiva, com a Vonovia. Os resultados serão apresentados em novembro.

Nascida em 2018, a Nilg.ai conta atualmente com uma equipa de seis pessoas e está sedeada no UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. A partir de lá, a equipa liderada por Kelwin Fernandes trabalha para empresas como a Intel e a NOS, além de desenvolver soluções para causas solidárias, como o teclado otimizado para a comunidade de esclerose lateral amiotrófica.