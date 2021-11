Portugueses, noruegueses e argentinos conquistam Blue Bio Value

Vencedores da edição de 2021 do Blue Bio Value. © DR

Já são conhecidos os três vencedores da quarta edição do programa de aceleração Blue Bio Value. A portuguesa Blue Oasis Technology, a norueguesa Tekslo Seafood e a argentina FeedVax ganharam os prémios do programa promovido pela Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian para a procura e descoberta de soluções sustentáveis e baseadas no oceano, segundo o anúncio feito na quinta-feira.

Fundada em Portugal, em 2021, a Blue Oasis Technology, cria e instala "recifes" artificiais neutros em carbono, que permitem a recuperação de ecossistemas marinhos danificados e a reversão do declínio da biodiversidade do Oceano. A solução BluBoxx desenvolvida pela startup permite também o registo de parâmetros ambientais e a transmissão de dados, podendo ser instalada nas estruturas de recife ou noutras estruturas subaquáticas.

A norueguesa Tekslo Seafood centra-se na comercialização de produtos alimentares inovadores, utilizando algas marinhas recolhidas de forma sustentável no Atlântico Norte. Fundada em 2017, a empresa tem como objetivo criar grandes marcas internacionais incluindo as algas nas dietas diárias.

Já a argentina FeedVax, fundada em 2017, detém uma plataforma para preparação de vacinas orais para peixe de aquacultura. Comercializam atualmente uma vacina oral contra a Streptococcosis na tilápia, combinada com a ração e resistente ao meio gástrico. Esta vacina oral é uma solução que simplifica a vida dos produtores, elimina o stress dos peixes e a utilização do uso de antibióticos.

As três startups que mais se destacaram são agora premiadas com um valor total de 45 mil euros, que será utilizado na Blue Demo Network, plataforma focada na bioeconomia azul, criada para ajudar as startups a encontrar nas infraestruturas e serviços portugueses, respostas às suas necessidades.

Com uma duração de sete semanas - cinco remotas e duas presenciais -, a edição deste ano do Blue Bio Value contou com a participação de 14 empresas internacionais e 4 portuguesas.

Na cerimónia de encerramento do programa, José Soares dos Santos, presidente do conselho de administração da Fundação Oceano Azul, congratulou os participantes, salientando que todos são vencedores: "todos são agentes de mudança, tendo à sua frente a tarefa mais desafiante do mundo: persistir e acreditar que é possível mudar o paradigma e viver em equilíbrio com a natureza".

Desde 2018, o Programa Blue Bio Value recebeu e acelerou 59 empresas de 19 nacionalidades e receberam orientação de mais de 60 mentores.