Prémio João Vasconcelos atribuído: fundadores da Coverflex são os empreendedores do ano

Os fundadores da Coverflex, Miguel Santo Amaro, Rui Carvalho, Tiago Fernandes, Luís Rocha e Nuno Pinto, arrecadaram o galardão de empreendedor do ano. A cerimónia de entrega do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2022 decorreu esta terça-feira, no Hub Criativo do Beato, no decorrer dos Entrepreneurship Awards, promovidos pela Startup Lisboa.

O evento, que juntou parceiros, investidores e mentores da comunidade da incubadora lisboeta, teve como principal objetivo servir de montra para os empreendedores e reconhecer o trabalho desenvolvido por estes ao longo do ano. Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, foi quem entregou o prémio.

"O Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano é simbólico porque representa todo o trabalho que a Coverflex faz e que obviamente partilho com toda a equipa e com os cofundadores. Fomos os cinco quem construiu tudo desde o início. Tenho também um sentimento especial pelo João Vasconcelos, meu amigo e mentor que me trouxe do Porto para Lisboa, no início da Uniplaces. Por isso, este prémio tem também um caráter emocional", referiu Miguel Santo Amaro.

Fundada em 2019, a Coverflex criou uma solução de compensação flexível que permite às empresas reduzir custos e maximizar os ganhos potenciais dos trabalhadores. Nos primeiros meses de funcionamento, a organização adquiriu a Colmena e a Flexben, consolidando a sua liderança do mercado nacional e acelerando assim a sua entrada no mercado espanhol. Atualmente, a startup conta com 48 colaboradores, mais de 270 empresas clientes e mais de 6000 empregados a utilizar a plataforma, preparando-se agora para a sua expansão internacional.

A concorrer ao prémio estavam seis finalistas: Afonso Pinheiro (Pleez), Fred Antunes (RealFevr), Miguel Alves Ribeiro (sheerMe), Miguel Santo Amaro (Coverflex), Nuno Fernandes (Zomato) e Sanja Kon (Utrust).

Criado em 2019 para homenagear João Vasconcelos, o primeiro diretor executivo da incubadora, este prémio procura, de acordo com os promotores, "promover um espírito empreendedor e de iniciativa, fomentar a inovação e valorizar os empreendedores de acordo com o potencial do seu negócio e perfil de liderança".

Daniela Braga, fundadora e CEO da Defined.ai, André Jordão, fundador da Barkyn, e Joana Rafael, Nuno Moutinho, Paulo Carreira e Vasco Portugal da Sensei foram os vencedores das edições passadas.

Elevar o ecossistema com mais prémios

Estender os Entrepreneurship Awards a mais prémios é uma das metas da Startup Lisboa, segundo o diretor executivo da incubadora, Gil Azevedo. Passos já foram dados neste sentido, com a quarta edição do evento a atribuir o Prémio da Startup Mais Promissora, no valor de cinco mil euros, a um dos 15 empreendedores selecionados para o Demo Day que tiveram oportunidade de apresentar o seu pitch de negócio, e o Prémio de Melhor Pitch, no valor de 2500 euros, para o qual concorreram os seis finalistas do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2022.

AssetFloow foi eleita a Startup Mais Promissora. Já a distinção de Melhor Pitch, votada por um júri composto por jornalistas que acompanham o ecossistema de empreendedorismo nacional - no qual o Dinheiro Vivo esteve representado -, foi atribuído à RealFever, de Fred Antunes. O prémio deverá ser entregue a uma instituição de caridade.