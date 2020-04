Preserve os negócios locais com este voucher

Há um voucher que pode salvar os negócios locais. O projeto Preserve permite que cada português ajude a contrariar as quebras de receita dos negócios locais por todo o país, causadas pelo encerramento de forma a evitar a propagação pelo novo coronavírus (Covid-19). A plataforma foi lançada esta segunda-feira e conta com o apoio da instituição de pagamento euPago, que prescindiu de parte das comissões.

Através da página do projeto Preserve, é possível adquirir voucher online, que depois poderão ser utilizados pelos compradores quando os negócios retomarem a normalidade. A compra destes vouchers é crucial para mandar a liquidez de pequenos negócios como restaurantes, cafés, mercearias e espaços culturais.

A página do projeto Preserve também serve para os pequenos negócios inscreverem-se de forma gratuita.

Entre os parceiros do projeto, estão já a Associação Comercial de Braga, a Associação Comercial Distrito de Évora, a Associação Comercial do Porto, a Pro.var – Promover e Inovar a Restauração Nacional, a Associação Comercial e Industrial de Évora, a Associação Empresarial de Viana do Castelo e a Edições do Gosto.

“A pandemia e a situação de emergência que hoje vivemos está a ser particularmente difícil para negócios locais, principalmente nos setores de hotelaria e restauração, e é nestes momentos que se vê a fibra das pessoas, da sociedade e de um país. A Preserve surge com o objetivo de possibilitar a transmissão de energia de uma comunidade pronta a ajudar quem mais precisa. Para tal, contamos com o esforço de dezenas de voluntários que estão a passar noites, fins de semana e tempos livres a trabalhar por uma boa causa”, destaca Ricardo Gonçalves, responsável pelo projeto, citado em nota de imprensa.

O Preserve é um dos mais de 30 projetos nascido no âmbito do movimento Tech4Covid19, que reúne mais de 4000 membros da comunidade tecnológica portuguesa, entre startups e tecnológicas.